الأردن.. 1.6 مليون طالب وطالبة يتوجهون للمدارس الحكومية الأحد

12:24 ص

الوكيل الإخباري- يتوجه يوم الأحد المقبل قرابة مليون و600 ألف طالب وطالبة إلى مدارسهم إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد، حيث أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة أن الوزارة أكملت استعداداتها على كافة الأصعدة لاستقبال الطلبة. اضافة اعلان





‎وتشمل هذه الاستعدادات تجهيز البنية التحتية، توفير الكتب المدرسية، توزيع الموارد البشرية، وتعيين المعلمين، لضمان انطلاق العام الدراسي 2025/2026 بسلاسة وكفاءة.



‎وأشارت الشخاترة خلال استضافتها عبر برنامج "ستون دقيقة" الجمعة، على التلفزيون الأردني، إلى أن العام الدراسي الجديد سيشهد تشغيل 30 مدرسة جديدة تم إنشاؤها حديثاً، كما تم استلام 42 عطاءً لإضافة غرف صفية جديدة، مع توقعات باستلام 36 عطاءً إضافياً بحلول نهاية 2025، ليصل إجمالي الإضافات إلى 76 غرفة صفية.



‎وأوضحت أن هذه الجهود تهدف إلى تقليل الاعتماد على المباني المستأجرة، حيث تم الاستغناء عن 29 مدرسة مستأجرة العام الماضي و14 أخرى في 2025، مع خطة لإنشاء 85 مدرسة جديدة بحلول العام الدراسي 2025/2026.



‎وأكدت الشخاترة أن عدد الطلبة المتوقع توجههم إلى المدارس الحكومية يوم الأحد 24 آب يبلغ حوالي مليون و600 ألف طالب، مع توقعات بزيادة هذا العدد بعد استقرار الإحصائيات في الأسبوع الأول من العام الدراسي.



‎وأشارت إلى أن إجمالي الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة يتراوح بين مليونين و200 ألف إلى مليونين و300 ألف طالب، شاملاً مدارس وكالة الغوث والثقافة العسكرية.



‎وفيما يتعلق بالبنية التحتية، شددت على أن التغييرات التي شهدتها المدارس الحكومية هذا العام غير مسبوقة، مع التركيز على تحسين الظروف التعليمية وتلبية احتياجات الطلبة.وفي سياق الحديث عن الاكتظاظ، أوضحت الشخاترة أن الوزارة تعمل وفق كود البناء العالمي الذي يخصص 1.9 متر مربع لكل طالب، مع مراعاة أن تتناسب مساحة الغرف الصفية مع أعداد الطلبة.



‎كما أشارت إلى خطة طويلة الأمد لإنشاء 500 مدرسة إضافية، مع توفر 280 موقعاً جاهزاً للبناء، وتمويل بعض المشاريع من تبرعات جمعية البنوك ومبادرات المسؤولية المجتمعية.



‎وأكدت أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للتعليم المهني، حيث يجري العمل على إنشاء 11 مدرسة مهنية موزعة على محافظات المملكة.