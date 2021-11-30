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الثلاثاء، 30-11-2021 03:45 م

أفضل الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة لعام 2021 في الأردن

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الوكيل الاخباري - تتنوع الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة ويزداد الإقبال عليها بشكلٍ مستمر نظرًا لسعرها المنافس وميزاتها المنوعة؛ وتعدُّ بديلًا مثاليًا للهواتف الذكية الرائدة باهظة الثمن.

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في يومنا الحالي، أصبحت الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة مجهَّزةً بأفضل الميزات الرائعة كجودة التصوير، وكفاءة البطارية، وسرعة الشحن، وسهولة الاستخدام وجمالية التصميم. ممّا يزيد من حدّة المنافسة بينها وبين الهواتف الذكية الرائدة.


حان وقت اكتشاف أفضل هاتفين ذكيين من الفئة المتوسطة لعام 2021 في الأردن، حيثُ أنهما يجمعان بين جودة وجمالية التصميم وكفاءة وقوة الاستخدام، لتتمتّع بتجربة فريدة من نوعها.

الهاتف الذكي HUAWEI nova 8

 
المواصفات:


إعداد الكاميرا: الكاميرات الخلفية: 64 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل


الشحن: HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط


الشاشة: شاشة OLED منحنية 90 هرتز مقاس 6.57 بوصة
التخزين: 8 جيجابايت ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت مساحة تخزين داخلية
المعالج: Kirin 820E 5G SoC
سمك الهاتف: جسم نحيف للغاية 7.64 ملم

طرحت هواوي مؤخرًا هاتف HUAWEI nova 8، وهو أحدث إضافة إلى سلسلة HUAWEI nova الشهيرة.

 

يمزج هاتف HUAWEI nova 8 بين التكنولوجيا والجماليات باستخدام منحنيات يمكن للمستخدمين الشعور بها. ويأتي بتصميم زجاجي منحنٍ في كل من الأمام والخلف، مع الحفاظ على الأزرار على الجانب للوظائف والأناقة.

 

بفضل تحسين الشاشة ومكونات التبريد والبطارية وهيكل تكديس المكونات الداخلية، أصبح هاتف HUAWEI nova 8 أنحف وأخف وزنًا، حيث يبلغ سمكه 7.64 مم فقط ويبلغ وزنه 169 جرامًا فقط.


HUAWEI nova 8 هاتف ذكي رائع بالفعل! حيثُ تعرض شاشة OLED المنحنية مقاس 6.57 بوصة تفاصيل دقيقة وأصلية بألوان دقيقة ونابضة بالحياة، وتعيد إنتاج السطوع والظلام المطلقين اللذين نراهما في الكون.

 

مع كثافة بكسل تبلغ 392 بكسل لكل بوصة وعمق ألوان يبلغ 10 بت، يمكنها عرض 1.07 مليار لون.


يوفر لك الشحن فائق السرعة - HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط عناء شحن البطارية بشكل متكرر، خاصةً أثناء الألعاب والأفلام. ويمكن شحنها بنسبة 60% في 15 دقيقة فقط و100% في 35 دقيقة.


ضمن ميزة العرض على عدة شاشات – Multi-Screen Collaboration، يمكن توصيل هاتف HUAWEI nova 8 بجهاز حاسوب لتكوين جهاز فائق قوي.

 

بمجرد الاتصال، يمكن للحاسوب الوصول إلى ملفات الهاتف المحمول، بينما يمكن للهاتف الذكي أن يعمل كجهاز طرفي للحاسوب، مما يجعل إدارة الملفات عبر الأجهزة أسهل من أي وقت مضى.


يعمل هاتف HUAWEI nova 8 على واجهة المستخدم EMUI 12، التي توفر تجربة ذكية وسلسة للمستخدمين.

 

يتوفر متجر AppGallery الموثوق به والمبتكر والآمن على هاتف HUAWEI nova 8، حيث يمكن للمستخدمين تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.


ولصور أجمل وأكثر دقةً، تسهّل الكاميرا الأساسية بدقة 64 ميجابكسل على الأشخاص من جميع مستويات المهارة التقاط الصور بجودة فائقة الوضوح.

 

يجعل هاتف HUAWEI nova 8 الصور ذات الزاوية العريضة تبدو أكثر طبيعية بفضل الكاميرا ذات الزاوية العريضة جداً التي تبلغ 120 درجة وخوارزمية الذكاء الاصطناعي المضادة للتشوه. ولمساعدة الأشخاص على إنشاء صور فنية، تخلق كاميرا Bokeh تأثيرات بوكيه طبيعية للصور، بينما تلتقط كاميرا ماكرو لقطات قريبة بتفاصيل دقيقة وواضحة، بمسافة تركيز بؤري تبلغ 4 سم فقط. وفي الوقت نفسه، تجعل الكاميرا الأمامية عالية الدقة 32 ميجابكسل الجميع رائعين في صور السيلفي.

هاتف Samsung Galaxy A72


المواصفات:


إعداد الكاميرا: الكاميرات الخلفية: 64 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 5 ميجابكسل
الشحن: شحن سامسونج السريع – Samsung Fast Charging 25 واط
الشاشة: شاشة Super AMOLED مقاس 6.7 بوصة
التخزين: 8 جيجا بايت ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت مساحة تخزين داخلية
المعالج: Qualcomm Snapdragon 720G (8nm)


سمك الهاتف: 8.4 ملم

تأتي مقدمة هاتف Samsung Galaxy A72بشاشة مقاس 6.7 بوصة FHD + Super AMOLED.

 

وتعد نابضة بالحياة مع ألوان مميزة، مع إمكانية عرضالصور بشكلٍ جيد مع ضوء الشمس، بالإضافة لزوايا مشاهدة رائعة. كما يوجد طبقة من Gorilla Glass 5لحماية اللوحة.


ويحتوي هاتف Samsung Galaxy A72 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدوم لفترة أطول، ويدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 25 واط لإعادة الشحن بسرعة أكبر.


ويأتي هاتف Samsung Galaxy A72 الذكي مزودًا بميزة إعداد الكاميرا رباعية، حيثُ يتكون من أربع عدسات. كاميرا عريضة بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة جداً بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا الفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل.

 

وفي المقدمة، يأتي الهاتف مزودًا بكاميرا 32 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي رائعة الجودة.


ويتمتَّع هذا الهاتف الذكي بواجهة One UI 3.1 استنادًا إلى نظام تشغيل Android 11، مع عدة ميزات للتخصيص.


من حيث التصميم، يتوفر هاتف Samsung Galaxy A72 باللون الأسود الراقي، والأبيض الرائع، والبنفسجي الأنيق، والأزرق المُفعم بالحياة.

 

ويأتي بحجم 165 × 77.4 × 8.4 ملم ويزن حوالي 203 جرام، مع كتلة كاميرا كبيرة في الزاوية اليسرى العلوية من الخلف، وكاميرا سيلفي ذات فتحة في منتصف الجزء العلوي من الشاشة.

القرار قرارك لاختيار الهاتف الذي يناسبك!


اختر الهاتف الذي يناسب تفضيلاتك، ولا تنسَ الأخذ بعين الاعتبار عدة ميزات مهمة كجودة التصوير وسرعة الشحن وجمالية التصميم والسعر، حيثُ أنها عوامل مهمة وحاسمة عند اختيارك لهاتفك الذكي الجديد من الفئة المتوسطة لعام 2021.


 




 

 


 

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