محافظ مادبا يتفقد الخدمات في بلدية جرينه

وأكد الجبور أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة المحافظة في متابعة الواقع الخدمي ميدانيا، مشددا على أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والبلدية لتحسين واقع الخدمات وتعزيز المشاريع التنموية التي تعود بالفائدة على المواطنين.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة بلدية جرينه الدكتور عاطف الرواحنة أنه جرى تنفيذ جميع العطاءات الممولة من مخصصات مجلس المحافظة، رغم التحديات المتعلقة بحداثة البلدية والإمكانات.
وأشار رئيس لجنة بلدية جرينه نفذت حملات نظافة ودهان للأرصفة في مختلف مناطق القضاء، مؤكداً أن البلدية تعمل ضمن إمكانياتها المتاحة للنهوض بمستوى الخدمات.
كما أعلن رئيس لجنة بلدية جرينه أن قاعة الأفراح ستكون جاهزة خلال شهر، وستكون متاحة لاستخدام أبناء المنطقة في المناسبات.
