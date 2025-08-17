ترامب: على أوكرانيا الاستعداد للتنازل عن بعض الأراضي لروسيا

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، بأن أوكرانيا يجب أن تكون مستعدة للتنازل عن بعض الأراضي لروسيا، مؤكدا أنه كلما طال أمد النزاع فستخسر كييف المزيد من الأراضي.



وقال ترامب في منشور أعاد مشاركته على منصة "تروث سوشال": "يجب على أوكرانيا أن تكون مستعدة للتخلي عن جزء من أراضيها لروسيا، فكلما طال أمد الحرب، خسرت المزيد من الأراضي!".

ومن جانبه، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في وقت سابق، أن موضوع الأراضي في النزاع الأوكراني سيكون محور النقاش مع فلاديمير زيلينسكي يوم غد الاثنين، حين يستقبل الرئيس دونالد ترامب زيلينسكي في البيت الأبيض لأول مرة منذ الخلاف الذي دار بينهما في فبراير الماضي.



وأضاف ويتكوف لقناة "سي إن إن": "مسألة الأرض، أي تبادل الأراضي، هي في النهاية قرار أوكراني بالكامل، ولم يكن من الممكن مناقشتها في اجتماع الجمعة (مع روسيا). نحن نعتزم مناقشتها يوم غد الاثنين، ونأمل أن نوضح هذا الأمر، ونأمل أن يؤدي ذلك قريبا جدا إلى اتفاق سلام".



وفي السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن فلاديمير زيلينسكي أكد خلال محادثته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب قمة ألاسكا أن تنازل أوكرانيا عن كامل أراضي الدونباس لروسيا أمر مستحيل.



ولفتت صحيفة "واشنطن بوست" الانتباه إلى أن محادثة ترامب مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين التي أعقبت اللقاء الثنائي كانت "أكثر توترا" مقارنة باستشاراتهم التي جرت قبل القمة.



وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت في وقت سابق نقلا عن مصادر أن ترامب اقترح بعد لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا خطة تسوية سلمية تتضمن تنازل أوكرانيا عن كامل أراضي دونباس لروسيا، بما في ذلك المناطق التي لم يتم تحريرها بعد من قبل القوات الروسية.



ووفقاً لمصادر الصحيفة، يعتقد ترامب أنه يمكن التوصل بسرعة إلى اتفاق سلام إذا وافق زيلينسكي على تسليم الجزء المتبقي من دونباس لروسيا. وفي المقابل، كما يُزعم، سيتم وقف إطلاق النار على طول خطوط الجبهة الحالية وستكون هناك ضمانات أمنية لكل من كييف وأوروبا.

RT