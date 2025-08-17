لجنة فلسطين النيابية تؤكد دعمها لإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم

09:07 م

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس لجنة فلسطين النيابية، المهندس سليمان عبدالعزيز السعود، تأييده الكامل وتثمينه العميق لإعلان سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني حول إعادة تفعيل برنامج "خدمة العلم"، معتبراً هذه الخطوة نقلة نوعية في مشروع الدولة الأردنية نحو بناء جيل جديد أكثر انتماءً وقدرة على مواجهة تحديات المرحلة.





وأشار السعود إلى أن "خدمة العلم" تُعد مشروعاً وطنياً شاملاً يتجاوز حدود التدريب العسكري ليشكل مدرسة متكاملة في الانضباط والالتزام والمسؤولية، فهي ليست مجرد التزام وقتي، بل تجربة عملية تعيد الشباب إلى جوهر العقد الوطني، حيث تتجسد الهوية الأردنية في فعل التضحية والبذل والانتماء الحقيقي.



وأكد أن القرار جاء في توقيت استثنائي يعيد بناء قوة الأردن من الداخل، ويستند إلى الشباب باعتبارهم المورد الاستراتيجي الأهم، فخدمة العلم تمثل أداة تحصين للبيت الداخلي، ورسالة واضحة بأن الأردن لا يترك فراغات في بنيته الوطنية، بل يملؤها بالوعي والانتماء والجاهزية.



وأضاف السعود أن لجنة فلسطين النيابية تدعم هذا التوجه وتسعى إلى تنفيذ البرنامج بصورة حديثة تفتح أمام الشباب آفاقاً للتدريب المهني والمعرفي، إلى جانب ترسيخ الانضباط الوطني، مشدداً على أن خدمة العلم ليست أداة للدفاع عن الوطن فحسب، بل جسر يربط الشباب بسوق العمل، ويمنحهم أدوات المشاركة في التنمية وصناعة المستقبل.



وختم البيان بالتأكيد على أن هذه المبادرة تمثل محطة تأسيسية لمشروع وطني جامع، يضع الشباب في مركزه، ويؤكد قوة وصلابة الدولة الأردنية، لتظل قوية بمليكها وولي عهدها، منيعة بشعبها، وراسخة بدورها في محيطها.



