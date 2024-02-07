البنك العربي يدعم مشروع إعادة إنشاء وتطوير مركز صحي غور المزرعة الشامل ضمن مبادرة "همتنا"

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قدّم البنك العربي مؤخراً تبرعاً مادياً لدعم تنفيذ مشروع إعادة إنشاء وتطوير مركز صحي غور المزرعة الشامل في منطقة الأغوار الجنوبية والذي يتم تنفيذه من قبل جمعية "همتنا" الخيرية. ويهدف هذا المشروع والذي يعد جزءاً من خطة "همتنا" لتطوير 25 مركز صحي منتشرة في جميع أنحاء المملكة، إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في المناطق الأقل حظاً. حيث يأتي دعم البنك لهذه المبادرة انطلاقاً من مسؤوليته تجاه المجتمع المحلي وتفعيلاً لقيم المواطنة الفاعلة من خلال تضافر الجهود نحو دعم قطاع الرعاية الصحية كواحد من مجالات الدعم المجتمعي ضمن استراتيجية البنك العربي للاستدامة.وسيتكون مركز صحي غور المزرعة الشامل الجديد من طابقين بمساحة تقارب 1,916 متر مربع بالإضافة لأبنية فرعية لخدمة الكادر العامل في المركز الصحي، علماً بأن المركز يخدم ما يقارب 25,000 نسمة. وتشمل أهم التعديلات ضمن عملية إعادة الإنشاء والتطوير لمركز صحي غور المزرعة الشامل هدم المركز وإعادة بنائه من جديد واستحداث طابق أول لتوسعة المركز ليضم عيادات طبية جديدة تلبي الاحتياجات الأكثر شيوعاً للمرضى ومنامات للكادر الطبي وزيادة الطاقة الاستيعابية لتحسين رحلة علاج المرضى. هذا بالإضافة إلى توسعة قسم الطوارئ وقسم العلاج الطبيعي وقسم صحة الأم والطفل وتخصيص غرفة ماموغرام ومنطقة للنفايات الطبية وفناء خارجي مظلل للأطفال ومرافق لذوي الاحتياجات الخاصة ومواقف للسيارات. كما تمت مراعاة خصائص المنطقة وطبيعتها الجغرافية من خلال عزل المبنى حرارياً واستخدام نظام تكييف يناسب درجات الحرارة المرتفعة وملوحة مياه منطقة الأغوار.وسيساهم دعم البنك في تغطية التكاليف اللازمة لتنفيذ المشروع والتي تشمل أعمال الهدم والحفر وإعادة البناء والأعمال المدنية والبنية التحتية والتشطيبات والكهرباء والميكانيك وأعمال التصميم الداخلي والهوية البصرية، بدءاً من التصاميم والدراسات وانتهاءً بتنفيذه وفقاً لأعلى المعايير مع متابعة استدامة الخدمات والتدريب وبناء القدرات للكوادر العاملة في المركز.من جهتها أشادت الدكتورة فاديا سمارة، رئيس جمعية "همتنا" بدعم البنك العربي للمشروع قائلة: "نحن فخورون بالتعاون مع البنك العربي ونثمن تبرع البنك العربي ودعمه لهذا المشروع والذي سيكون له أثر ملموس على أعداد كبيرة من المنتفعين من خلال تقديم رعاية صحية عادلة، ونحن نؤمن بدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة والتي تنسجم مع رؤيتنا في تحقيق العدالة والجودة في خدمات الرعاية الصحية وتعزيز حقوق المرضى ورفع مستوى خدمات القطاع الصحي المقدمة لكافة شرائح المجتمع ضمن ظروف مهيئة وفي بيئة آمنة". وأضافت: "يعدّ مركز صحي غور المزرعة الشامل مركزاً حيوياً لأنه يخدم ما يقارب 25 ألف نسمة من سكان المنطقة، وهو واحد من سلسلة المشاريع التي تقوم جمعية "همتنا" بتنفيذها ضمن ما يقارب ال 25 مركز صحي في المناطق الأقل حظاً في جميع أنحاء المملكة."وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.