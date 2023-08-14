بحث التعاون بين جامعة " الأميرة سمية للتكنولوجيا " و الجامعة " الامريكية في بيروت"

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بحثت رئيس جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء مع الاستاذ الدكتور محمد نجيب الأحمد منسق التشبيك الدولي / رئيس قسم الهندسة الكيميائية والطاقة المتقدمة في الجامعة الأمريكية في بيروت AUB ، سبل التعاون والتشاركية في المجالات البحثية والأكاديمية.و في بداية اللقاء الذي حضره نائب الرئيس للشؤون الإدارية الأستاذ الدكتور بسام حمو وأعضاء مجلس العمداء، رحبت رئيس الجامعة الاستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء بهذا التعاون الذي يُعد فرصة قيمة لتبادل الأفكار والخبرات، وتعزيز التواصل بين أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين، متطلعة إلى دمج الجهود والأفكار وتحقيق تقدم مستدام ومساهمة ملموسة في تطور المجتمع الأكاديمي.وتبادل الطرفان مجموعة من الافكار الرامية الى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي من خلال تبادل الخبرات في المشاريع البحثية المشتركة، وتعزيز فرص التبادل الطلابي والتعاون في إعداد برامج مشتركة على مستوى الدراسات العليا.ومن جانبه، أعرب الاستاذ الدكتور محمد نجيب عن سعادته بهذا اللقاء الذي يسهم في توسيع آفاق التعاون والابتكار في مجالات أكاديمية متعددة مع هذا الصرح العلمي المتميز، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي في تطوير المعرفة وبناء شراكات استراتيجية علمية مؤثرة.واختتم اللقاء بإعلان التزام الجامعتين بالعمل على اعداد اتفاقية تعاون تعكس حرص الجامعتين على تعزيز اطر التعاون المشترك بينهما.