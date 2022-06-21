بنك الأردن يشارك باليوم العالمي للبيئة واليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف

الوكيل الإخباري - أعلن بنك الأردن مشاركته في فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمي خلال شهر حزيران، الذي ركز هذا العام على استعادة النظام البيئي تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة"، واليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف والذي رفع شعار "النهوض من الجفاف معاً".

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وفي إطار مشاركته في هاتين المناسبتين، نفذ بنك الأردن بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة الأردنية مبادرة لتخضير وتشجير محيط أرض جمعية الرحمة للرفق بالحيوانالكائنة في منطقة زيزيا-لواء الجيزة؛ حيث تم زراعة مجموعة من أشجار الزيتون وأشتال اللافندر مع مشاركة واسعة من قبل موظفيه.



وقد جاء تنفيذ المبادرة من حرص البنك على البقاء في طليعة المؤسسات الداعمة للمجتمع والبيئة، وترجمةً لاستراتيجيته الخاصة بالإدارة البيئية والمرتكزة على: الحد من أثر العمليات التشغيلية على البيئة مع ممارسات وآليات عمل صديقة للبيئة، وتقديم الخدمات والحلول المصرفية الخضراء،

فضلاً عن تنفيذ المبادرات والبرامج غير المصرفية وذات البعد البيئي بما فيهاتلك المتعلقة بزيادة الوعي البيئي، لتسهم جميعها في دعم الجهود الوطنية الرامية للحفاظ على البيئة ومواردها بالتركيز على تعزيز الرقعة الخضراء في المملكة خاصة في ظل مشاكل الجفاف المتفاقمة،

الأمر الذي ينعكس على الاستدامة البيئية التي تعد أساس النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، ومفتاح الوصول للاقتصاد الأخضر المنشود.



وتعد هذه المبادرة واحدة من سلسلة من المبادرات البيئية التي ينفذها البنك بالشراكة مع شبكة من منظمات المجتمع المدني التي تتناعم أهدافها البيئية مع أهداف البنك البيئية، والتي ترمي للمشاركة الفاعلة في التصدي للتحديات التي تطرأ على النظم البيئية والتنوع الحيوي وإعادة تأهيله.