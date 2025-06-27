ماكرون: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون انتهاكات إسرائيل في غزة والضفة الغربية

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيبحث في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مسألة عدم التزام إسرائيل بأحكام اتفاقية الشراكة مع الاتحاد في سياق انتهاكات حقوق الإنسان.

اضافة اعلان