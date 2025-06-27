الجمعة 2025-06-27 04:37 ص
 

ماكرون: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون انتهاكات إسرائيل في غزة والضفة الغربية

ماكرون
ماكرون
 
الجمعة، 27-06-2025 03:33 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيبحث في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مسألة عدم التزام إسرائيل بأحكام اتفاقية الشراكة مع الاتحاد في سياق انتهاكات حقوق الإنسان.

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وقال الرئيس الفرنسي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "هناك مؤشرات على أن إسرائيل تنتهك التزاماتها في مجال حقوق الإنسان المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية. أنقل لكم الاستنتاجات. لذلك سيتعين على وزراء خارجيتنا في يوليو تحديد التداعيات في ضوء ما سيتم توثيقه في غزة وكذلك فيما يتعلق بأنشطة المستوطنين [اليهود] العدوانية في الضفة الغربية لنهر الأردن".

وكان قد صدر بيان ختامي لقمة الاتحاد الأوروبي لم يتضمن أي ذكر لفرض عقوبات على إسرائيل، كما كانت تطالب بعض دول الاتحاد سابقا بسبب الوضع في قطاع غزة.

 
gnews

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