ماكرون: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون انتهاكات إسرائيل في غزة والضفة الغربية

وكان قد صدر بيان ختامي لقمة الاتحاد الأوروبي لم يتضمن أي ذكر لفرض عقوبات على إسرائيل، كما كانت تطالب بعض دول الاتحاد سابقا بسبب الوضع في قطاع غزة.
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