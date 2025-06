مؤتمر ECIS 2025 العالمي لأول مرة خارج أوروبا في رحاب "العلوم التطبيقية" برعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن

الوكيل الإخباري-

برعاية كريمة من سمو الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة، استضافت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة فعاليات المؤتمر الأوروبي لأنظمة المعلومات (European Conference on Information Systems – ECIS 2025)، والذي عُقد تحت شعار: "Co-Creating Value for an Intelligent Future"، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 18 يونيو 2025، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء من أرقى الجامعات ومراكز البحث من مختلف أنحاء أوروبا والعالم.وقد مثّل سمو الأميرة في افتتاح المؤتمر الأستاذ الدكتور نبيل الفيوم، نائب رئيس الجمعية العلمية الملكية الأردنية، حيث ألقى كلمة نيابة عن سموها، أكّد خلالها على أهمية المؤتمر بوصفه منصة علمية رفيعة المستوى تُعزز التبادل البحثي والمعرفي بين المشاركين من مختلف دول العالم، مشيرًا في كلمته إلى ما تتمتع به جامعة العلوم التطبيقية الخاصة من كفاءات أكاديمية وبحثية متميزة، مما يُؤهلها لقيادة حوارات علمية دولية واستضافة فعاليات أكاديمية من هذا الحجم والتأثير.وتكتسب هذه النسخة من المؤتمر أهمية استثنائية، كونها النسخة الثالثة والثلاثين في تاريخه العريق، والأولى التي تُعقد خارج أوروبا منذ انطلاقه. وتأتي استضافة هذه النسخة في الأردن – تحديدًا في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة – اعترافًا دوليًا بما تتمتع به الجامعة من معايير أكاديمية وبحثية عالمية، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة جامعية جاذبة للتميّز العلمي.يُعد ECIS من المؤتمرات البحثية الرائدة عالميًا في مجال نظم المعلومات (Information Systems)، ويُعقد سنويًا تحت إشراف رابطة نظم المعلومات AIS – Association for Information Systems، ويجمع تحت مظلته الممارسات الأكاديمية المتقدمة، وأحدث الابتكارات البحثية، والحوار متعدد التخصصات حول مستقبل التقنيات الرقمية والمجتمع.يُقام المؤتمر بتنظيم مشترك بين: جامعة العلوم التطبيقية الخاصة – الأردن (الجهة المستضيفة)، Kristiania University of Applied Sciences - النرويج، Halmstad University - السويد. ويترأس المؤتمر علميًا البروفيسور Roman Beck - (Honorary Co-Chair) من كل من Kristiania University of Applied Sciences وHalmstad University.وقد استقبل المؤتمر هذا العام أكثر من 1000 ورقة بحثية من أكثر من 50 دولة، تم قبول 320 منها فقط بعد عملية مراجعة دقيقة ومحكمة وفق أعلى معايير التحكيم الأكاديمي. ويشمل برنامج ECIS 2025 عددًا من الفعاليات العلمية المتخصصة، منها: الملتقى التحضيري لطلبة الدكتوراه (Doctoral Consortium)، منتدى أعضاء هيئة التدريس الناشئين (Junior Faculty Consortium)، ورش العمل والندوات التطويرية ما قبل المؤتمر (Pre-Conference Workshops & Professional Development Symposia)، والجلسات العلمية الرئيسية للمؤتمر (Main Conference Proceedings).تتضمن محاور المؤتمر عددًا من الموضوعات المحورية في مجال تكنولوجيا المعلومات، منها: نظم المعلومات، الذكاء الاصطناعي، تحليلات الأعمال (Business Intelligence)، الأمن السيبراني، نظم المعلومات الصحية، التحول الرقمي، المدن الذكية، الحوكمة الرقمية، التفاعل بين الإنسان والآلة، والاستدامة الرقمية.وتؤكد هذه الاستضافة الاستثنائية المكانة المتقدمة التي تحتلها جامعة العلوم التطبيقية الخاصة على خارطة التعليم العالي والبحث العلمي، بوصفها مؤسسة أكاديمية قادرة على استقطاب وتنظيم فعاليات علمية عالمية كبرى، وتعزيز الحوار البحثي والتعاون الأكاديمي الدولي في مجالات التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي.