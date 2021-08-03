الثلاثاء 03-08-2021
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الثلاثاء، 03-08-2021 01:00 م

بشروط ميسرة وفترات سداد مرنة

بنك الإسكان يطلق عرضاً تمويلياً خاصاً بالتعاون مع هيونداي- الأردن

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الوكيل الاخباري - في إطار جهوده المستمرة لتوفير أفضل العروض التمويلية لعملائه ومواكبة احتياجاتهم وتطلعاتهم، أعلن بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- عن إطلاقه عرضاً خاصاً لتمويل قروض السيارات بالتعاون مع مؤسسة الوحدة للتجارة/ وكلاء سيارات هيونداي – الأردن تحت شعار "عرض الصيف مع هيونداي" بشروط ميسرة وفترات سداد مرنة.اضافة اعلان


ويقدم العرض الاستثنائي الذي يسري حتى 30 أيلول المقبل إمكانية الاختيار بين عدد من البرامج التمويلية بميزات رفيعة لعملاء بنك الإسكان وبما يتناسب مع احتياجاتهم ورغباتهم، تشمل نسب تمويل مختلفة تصل لغاية 100% من قيمة السيارة، وأسعار فائدة منافسة وإجراءات مبسطة وسلسة، وفترات سداد مرنة وطويلة تصل حتى 8 سنوات مع فترات سماح تسهيلاً على العملاء، ويستفيد من هذا العرض عملاء بنك الإسكان من الأردنيين وغير الأردنيين المقيمين في المملكة.

ويأتي هذا العرض ليتيح لعملاء البنك إمكانية اقتناء سيارة هيونداي بما يتناسب مع اختياراتهم ضمن مجموعة واسعة من الموديلات المتوفرة لدى الوكيل، وبنسبة فائدة تنافسية ومزايا ذات قيمة مضافة، حيث بإمكان الراغبين التوجه إلىصالة عرض مؤسسة الوحدة التجارية "هيونداي"الرئيسية حيث يتواجد فريق البيع المباشر للبنك، أو زيارة أي من فروع بنك الإسكان المنتشرة في مختلف مناطق المملكة للاطلاع على تفاصيل ومزايا العروض التي يقدمها البنك لغايات تمويل قروض السيارات من هيونداي واختيار ما يناسبهم.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الإسكان يطرح وبشكل مستمر العديد من برامج قروض السيارات بحلولتمويلية متكاملة وبأسعار فائدة منافسة وفترات سداد مرنه، وبامتيازات تساهم في إثراء تجربة العميل باقتناء سيارة أحلامه، حيث يقدم البنك الخدمة لكافة العملاء وبمجموعة من الخيارات التمويلية بما يتناسب واحتياجاتهم، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلب القرض الكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، وتطبيق "إسكان موبايل" وخدمة "إسكان أون لاين"، ومركز الخدمة الهاتفية "إسكان 7/24".

 




 

 


 

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