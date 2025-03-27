تزامناً مع اليوم العالمي للنوم التأقلم مع التوقيت الصيفي قد يستغرق أكثر من ثلاثة أسابيع، والأصغر سناً هم الأكثر تأثراً

التوقيت الصيفي يربك النوم... والفئات الأصغر سناً الأكثر تأثراً
عند دراسة تأثير التوقيت الصيفي على النوم في صباح اليوم التالي، يتضح أن أنماط النوم تأثرت لدى الجميع بشكل ملحوظ. في الليلة الأولى من التوقيت الصيفي، نام الأشخاص متأخرين بمعدل 33 دقيقة مقارنة بالليلة السابقة، واستيقظوا قبل المعتاد بـ 19 دقيقة. وعلى الرغم من أن نقصان ساعات النوم يمثل تحدياً للجميع، إلا أن الأشخاص في العشرينيات من العمر كانوا الأكثر تأثراً، إذ ناموا أقل بنصف ساعة إضافية نتيجة تأخر وقت نومهم وعدم قدرتهم على النوم لفترة أطول في الصباح.
بدوره فإنّ معدل جودة النوم والذي يتم احتسابه بناءً على تقييم إجمالي وقت النوم، ووقت الاستيقاظ، ودورات النوم، بالإضافة إلى التعافي الجسدي والعقلي؛ بقي عند أدنى مستوياته لعدة أسابيع بعد تغيير التوقيت، وكان الأشخاص في العشرينيات من العمر الأكثر تأثراً مرة أخرى. عند فحص متوسط معدل النوم لمدة سبعة أيام، أظهرت الفئة العمرية العشرينية أبطأ معدل استرداد للنتيجة، بينما تكيفت الفئات العمرية الأكبر سنًا بشكل أسرع بكثير. بحلول الأسبوع الثالث، كانت درجة النوم لجميع الفئات العمرية لا تزال غير مستقرة كالمعتاد، مما يدل على تقلبات في جودة ليلة نوم جيدة.
نصائح مفيدة لاستعادة نوم مريح وعميق
من الواضح أن الانتقال إلى التوقيت الصيفي يؤثر على أنماط النوم لدى جميع الفئات العمرية لفترة طويلة بعد تغيير الساعة، إلا أن إدارة النوم خلال هذه الفترة تصبح أكثر أهمية بالنسبة للأجيال الأصغر سناً. وبمناسبة اليوم العالمي للنوم، تقدم سامسونج مجموعة من النصائح المفيدة التي تساعد على فهم أنماط وعادات النوم بسهولة، ما يسهم في تحقيق راحة أفضل أثناء الليل.
•تهيئة بيئة نوم مثالية أمر ضروري للحصول على نوم مريح. في وقت لاحق من هذا الشهر، سيقدم تحديث تطبيق ‘Samsung Health’ ميزة جديدة تتيح تحليل العوامل الأساسية التي تؤثر على جودة النوم، مثل درجة الحرارة، والرطوبة، وجودة الهواء، وشدة الإضاءة، وذلك عبر تقرير بيئة النوم. وتعتمد هذه الميزة على تقنيات سامسونج المنزلية المتطورة والاستفادة من منظومة أجهزتها الذكية، ما يمنح المستخدمين رؤية أوضح حول تأثير بيئتهم على جودة النوم. وبفضل هذه البيانات، يمكن بسهولة تحسين ظروف الغرفة للحصول على نوم أعمق وأكثر راحة وهدوء.
•وإلى جانب تحسين بيئة النوم، يُعد فهم تأثير مستوى النشاط على جودة النوم أمراً أساسياً. ويقدّم تحديث ‘Samsung Health’ تحسينات على مؤشر الطاقة ‘Energy Score’، الذي يوفّر مقياساً لمقدار الطاقة التي يمكن للمستخدم استهلاكها خلال اليوم. وبالإضافة إلى معدل النوم ومعدل ضربات القلب، ستُضاف ميزة جديدة وهي "توازن النشاط" ‘(Activity Balance)’، والتي تتيح تحليلاً أكثر دقة للحالة العامة للمستخدم، وذلك من خلال تقييم مدى انتظام مستويات النشاط استناداً إلى بيانات الأسبوعين الماضيين.
•يُعد فهم جودة نومك وضبط نمط نومك وفقاً لاحتياجاتك أمراً ضروريًا لتحسين الراحة الليلية. وتساعدك ميزة ‘Sleep Coaching’ على تحقيق ذلك بسهولة، حيث تراقب أنماط نومك على مدار 7 أيام، ثم تحدد لك نمط نوم مميز مستوحى من أحد الحيوانات وفقاً للنتائج. وبفضل برنامج إرشادي مصمم خصيصاً لك، يمكنك تبنّي عادات وروتين صحي يساعدك على تحقيق أهدافك في الحصول على نوم أكثر راحة وانتظاماً.
ولأن النوم يُشكل أساساً للصحة العامة، فمن الضروري فهم كيفية تأثير العوامل المسببة للاضطراب، مثل التوقيت الصيفي، على أنماط نومنا، ومعرفة كيفية إعادة ضبط الجسم لاستعادة توازنه. ويُعد اليوم العالمي للنوم فرصة مثالية للتوعية بأهمية تحسين جودة النوم والاهتمام به. وبفضل آخر تحديثات تطبيق ‘Samsung Health’، يمكن للمستخدمين بسهولة ضبط أنماط نومهم وتحسينها، ما يساعدهم على تبنّي أسلوب حياة أكثر صحة وتوازناً.
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