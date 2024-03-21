تويوتا تستعرض الوقود المحايد للكربون في أول كأس جي آر يارس في الشرق الأوسط

الوكيل الاخباري - اختُتِمت النسخة الأولى من بطولة كأس جي آر يارس في الكويت، وهي البطولة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، أطلقتها شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده في تشرين الثاني الماضي؛ بدعم من شركة "Toyota Motor Corporation تويوتا موتور كوربوريشن" وبالتعاون مع مدينة الكويت لرياضة المحركات وشركة سافكس.

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خلال الجولة الخامسة والأخيرة من البطولة، استعرضت شركة "تويوتا" الوقود المحايد للكربون الذي زُوِّدت به سيارات تويوتا جي آر يارس؛ إذ يُنتَج هذا الوقود من مواد أولية تمتص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، ويتمتع بأداء الوقود التقليدي ذاته، ويتماشى بشكل كبير مع أنظمة الدفع الحالية.



من خلال مشاركتها في رياضة سباقات السيارات، ترتقي شركة "تويوتا" بأحدث ابتكاراتها إلى آفاق جديدة، مما يساعدها على تزويد عملائها في جميع أنحاء العالم بحلول تنقل متنوعة صديقة للبيئة. ويُعَد هذا الأمر عاملًا رئيسيًا ضمن نهج شركة تويوتا متعدد المسارات وخطتها المتمثلة بتحقيق مستقبل محايد للكربون للجميع.