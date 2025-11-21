السبت 2025-11-22 03:54 م
 

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال غرب نابلس

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال غرب نابلس
الاحتلال الإسرائيلي
 
الجمعة، 21-11-2025 09:05 م

الوكيل الإخباري-    استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عقب محاصرة منزل، في بلدة تل غرب نابلس.

اضافة اعلان


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن وزارة الصحة، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب يونس وليد محمد اشتية (24 عامًا)، واحتجاز جثمانه.


وكانت قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى بلدة تل، وحاصرت منزل المواطن الفلسطيني  وليد اشتية، تلاها اقتحام عدد من الجيبات والآليات العسكرية، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت، في محيط المنزل المحاصر، ما أدى إلى إصابة الشاب اشتية واعتقاله.


وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن جنود الاحتلال منعوا طواقمها من الوصول إلى الشاب المصاب، قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده لاحقًا.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

9

فيديو منوع اخصائي تخاطب ونطق في مصر: هذا التمرين سحري لجعل طفلك يتكلم أسرع

ا

فيديو منوع خاتم حجر يتغيّر لونه بشكل عجيب

6ع6

فيديو منوع في الصين… حاول الانزلاق على درج المبنى مثل صديقه فسقط داخل صندوق القمامة

ى

فيديو منوع كلب يدلّ صاحبه الجديد على صديقه المقرّب ليتبنّاه 🥹❤️

ته

فيديو منوع شرح ريموت المكيف بالتفصيل

تغتغت

فيديو منوع زيارة مفاجئة لطفل مصاب بالسرطان في يوم ميلاده

ل

أخبار محلية الأردنية لضمان القروض تطلق برنامج ضمان التمويل الأخضر لدعم المشاريع المستدامة

تع

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق اليومين المقبلين



 
 





الأكثر مشاهدة