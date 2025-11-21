استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال غرب نابلس

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن وزارة الصحة، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب يونس وليد محمد اشتية (24 عامًا)، واحتجاز جثمانه.
وكانت قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى بلدة تل، وحاصرت منزل المواطن الفلسطيني وليد اشتية، تلاها اقتحام عدد من الجيبات والآليات العسكرية، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت، في محيط المنزل المحاصر، ما أدى إلى إصابة الشاب اشتية واعتقاله.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن جنود الاحتلال منعوا طواقمها من الوصول إلى الشاب المصاب، قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده لاحقًا.
