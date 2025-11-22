الاحتلال يجدد قصفه على أنحاء متفرقة في قطاع غزة

الوكيل الإخباري- جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح السبت، قصفه الجوي والمدفعي على عديد المناطق في قطاع غزة.

ويتواصل قصف الاحتلال شمال وشرق مدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق نار وقصف مدفعي تجاه المناطق الشرقية لحي التفاح بمدينة غزة.



ولا تزال المناطق الشرقية لقطاع غزة تتعرض لعمليات قصف ونسف إسرائيلية.