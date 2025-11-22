الاحتلال يجدد قصفه على أنحاء متفرقة في قطاع غزة

ويتواصل قصف الاحتلال شمال وشرق مدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق نار وقصف مدفعي تجاه المناطق الشرقية لحي التفاح بمدينة غزة.
ولا تزال المناطق الشرقية لقطاع غزة تتعرض لعمليات قصف ونسف إسرائيلية.
وكانت قد بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 313 شهيدا، وأكثر من 760 مصابا.
