سي أف أي (CFI) ترعى مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا في الأمن السيبراني (C8 2025)

وتأتي هذه الرعاية انطلاقًا من إيمان CFI بأهمية الأمن السيبراني كعنصر أساسي لضمان سلامة الخدمات المالية الرقمية وحماية بيانات المتعاملين، خاصة مع التوسع المتسارع في استخدام التكنولوجيا المالية ومنصّات التداول عبر الإنترنت. كما تعكس هذه المشاركة دور الشركة في دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الأردن كمحور إقليمي للأمن السيبراني والتقنيات الحديثة، انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2025–2028، التي تتطلّب الاستثمار في الوعي التقني، وامتلاك التكنولوجيا الحديثة، وبناء كوادر قادرة على حماية البنية التحتية الرقمية وتطويرها.
وفي هذا السياق، قال لؤي عازر، الرئيس التنفيذي للأردن في CFI؛ "تُعدّ التكنولوجيا جوهر عملنا، ولذلك فإن حماية بيانات عملائنا ومعاملاتهم تمثّل التزامًا استراتيجيًا نواصل الاستثمار فيه، مع الحرص على مواكبة أحدث التقنيات لضمان تجربة تداول آمنة وشفافة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية". وأضاف عازر: "يشهد الأردن تطورًا لافتًا في مجالات التكنولوجيا المالية والأمن الرقمي، الأمر الذي يعزّز مكانته كمركز إقليمي واعد في هذا القطاع. ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذا المسار الوطني الداعم لاقتصاد رقمي آمن ومزدهر".
ويُعدّ مؤتمر (C8 2025) من أبرز الفعاليات الإقليمية في مجال الأمن السيبراني، حيث حظي برعاية سموّ وليّ العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بما يعكس المكانة الاستراتيجية التي يوليها الأردن للأمن السيبراني ضمن مسار التحوّل الرقمي، ودوره المتنامي في دعم الابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني على المستوى الإقليمي. كما جمع المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين وصنّاع القرار من مختلف القطاعات، لمناقشة التحدّيات العالمية في أمن المعلومات، ومستقبل التكنولوجيا الذكية، وسبل حماية البُنى التحتية الرقمية.
ومن خلال هذه المشاركة، تؤكد CFI مكانتها كمؤسسة مالية رائدة تجمع بين الريادة الرقمية والمسؤولية الأمنية، ضمن رؤيتها الهادفة إلى تمكين الأفراد والمستثمرين من التداول في بيئة آمنة، وشفافة، ومستقرة.
حول مجموعة سي أف أي المالية:
تأسست مجموعة سي أف أي المالية في العام 1998 وهي اليوم الوسيط الرائد في التداول عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بخبرة تزيد عن 25 عامًا. وتعمل المجموعة من عدّة مدن رئيسية مثل لندن، أبوظبي، دبي، كيب تاون، باكو، بيروت، عمان، والقاهرة، وتوفر إمكانيات الوصول المتكاملة إلى الأسواق المحلية والعالمية. وتقدّم سي أف أي خيارات تداول متنوعة تشمل الأسهم، العملات، السلع، وغيرها، كما تتيح للعملاء شروط تداول متفوّقة تشمل فروقات سعرية تبدأ من صفر نقطة، والتداول بدون عمولات، وتنفيذ سريع للغاية.
وتُعتبر المجموعة رائدة في استخدام أدوات التداول الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقدّم حلولاً مبتكرة وسهلة الاستخدام للمتداولين من جميع المستويات. وتعزز سي أف أي الوعي المالي من خلال المحتوى التعليمي المتعدد اللغات وتسعى لتحقيق التميّز من خلال شراكات مع رموز عالمية مثل نادي إيه سي ميلان، وفيبا وصل، وفريق MI Cape Town، بالإضافة إلى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. ومن خلال تعيين السير لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في الفورمولا 1، سفيرًا عالميًا لعلامتها التجارية، تعكس سي أف أي التزامها المشترك نحو الابتكار والنجاح، دعمًا للمبادرات الثقافية والمجتمعية حول العالم.
لمزيد من المعلومات: www.cfi.trade
-
أخبار متعلقة
-
زين ترعى أعمال الملتقى الأردني السوري للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دمشق
-
الحد من المخاطر نهج علمي وعملي: خارطة الطريق لمكافحة التدخين
-
هل تتفوق تويوتا لاند كروزر الهجينة على نيسان باترول؟
-
زين تحقق العلامة الكاملة في "الحوكمة - التعاون".. وتتجاوز ضعف المتوسط الإقليمي والعالمي في قطاع الاتصالات
-
مجمع الملك الحسين للأعمال شريك الابتكار الرسمي في مؤتمر ومعرض C8 2025 يستعرض ابتكارات الشركات الناشئة في جناحه الخاص
-
رسالة شكر وتقدير لجلالة الملك بعد زيارته مصنع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده في القسطل
-
فريق تويوتا جازو للسباقات يفوز بالمركزين الأول والثاني في سباق البحرين 8 ساعات
-
"جورامكو" توقّع اتفاقية للمرة الأولى مع شركة طيران العالمية