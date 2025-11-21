سي أف أي (CFI) ترعى مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا في الأمن السيبراني (C8 2025)

الوكيل الإخباري- في خطوة تؤكد التزامها بتطوير بيئة مالية رقمية آمنة وموثوقة، رعت شركة (CFI) مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا في الأمن السيبراني (C8 2025) الذي عُقد تحت رعاية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في البحر الميت خلال الفترة من 18 إلى 20 تشرين الثاني، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الأمن الرقمي وتكنولوجيا المستقبل.

وتأتي هذه الرعاية انطلاقًا من إيمان CFI بأهمية الأمن السيبراني كعنصر أساسي لضمان سلامة الخدمات المالية الرقمية وحماية بيانات المتعاملين، خاصة مع التوسع المتسارع في استخدام التكنولوجيا المالية ومنصّات التداول عبر الإنترنت. كما تعكس هذه المشاركة دور الشركة في دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الأردن كمحور إقليمي للأمن السيبراني والتقنيات الحديثة، انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2025–2028، التي تتطلّب الاستثمار في الوعي التقني، وامتلاك التكنولوجيا الحديثة، وبناء كوادر قادرة على حماية البنية التحتية الرقمية وتطويرها.



وفي هذا السياق، قال لؤي عازر، الرئيس التنفيذي للأردن في CFI؛ "تُعدّ التكنولوجيا جوهر عملنا، ولذلك فإن حماية بيانات عملائنا ومعاملاتهم تمثّل التزامًا استراتيجيًا نواصل الاستثمار فيه، مع الحرص على مواكبة أحدث التقنيات لضمان تجربة تداول آمنة وشفافة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية". وأضاف عازر: "يشهد الأردن تطورًا لافتًا في مجالات التكنولوجيا المالية والأمن الرقمي، الأمر الذي يعزّز مكانته كمركز إقليمي واعد في هذا القطاع. ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذا المسار الوطني الداعم لاقتصاد رقمي آمن ومزدهر".



ويُعدّ مؤتمر (C8 2025) من أبرز الفعاليات الإقليمية في مجال الأمن السيبراني، حيث حظي برعاية سموّ وليّ العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بما يعكس المكانة الاستراتيجية التي يوليها الأردن للأمن السيبراني ضمن مسار التحوّل الرقمي، ودوره المتنامي في دعم الابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني على المستوى الإقليمي. كما جمع المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين وصنّاع القرار من مختلف القطاعات، لمناقشة التحدّيات العالمية في أمن المعلومات، ومستقبل التكنولوجيا الذكية، وسبل حماية البُنى التحتية الرقمية.



ومن خلال هذه المشاركة، تؤكد CFI مكانتها كمؤسسة مالية رائدة تجمع بين الريادة الرقمية والمسؤولية الأمنية، ضمن رؤيتها الهادفة إلى تمكين الأفراد والمستثمرين من التداول في بيئة آمنة، وشفافة، ومستقرة.



حول مجموعة سي أف أي المالية: