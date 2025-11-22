الأردنية لضمان القروض تطلق برنامج ضمان التمويل الأخضر لدعم المشاريع المستدامة

الوكيل الإخباري- أعلنت الشركة الأردنية لضمان القروض عن إطلاق برنامجها الجديد "ضمان التمويل الأخضر"، الذي يأتي انسجاما مع استراتيجية البنك المركزي الأردني للتمويل الأخضر والتوجهات الوطنية نحو التنمية المستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية.

ويهدف البرنامج إلى تحفيز التمويل الموجه للمشاريع الصديقة للبيئة عبر تقديم ضمانات للقروض المخصصة للمبادرات البيئية والمشاريع المستدامة، ما يسهم في تقليل مخاطر التمويل على البنوك والمؤسسات المالية.



ويأتي البرنامج الجديد انطلاقا من الدور الريادي الذي تقوم به الشركة في دعم النشاط الاقتصادي في المملكة وتعزيز فرص حصول الشركات المحلية من مختلف القطاعات الاقتصادية على التمويل.



وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية لضمان القروض الدكتور عادل الشركس، أن إطلاق برنامج التمويل الأخضر يعد خطوة نوعية لتعزيز موقع الأردن في مجال الاستدامة، ودعم جهود البنك المركزي الأردني في تنفيذ استراتيجية التمويل الأخضر، كما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي، ويعزز مكانة الأردن كمركز رائد للتمويل الأخضر في المنطقة، من خلال توجيه التمويل نحو المشاريع التي تحقق أثرا بيئيا وتنمويا ملموسا.