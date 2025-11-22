السبت 2025-11-22 03:54 م
 

الرئاسة الفلسطينية تحذر من اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

ت
أرشيفية
 
السبت، 22-11-2025 02:35 م

الوكيل الإخباري- حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من خطورة الاعتداءات الإرهابية والوحشية التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، من حرق للبيوت، والممتلكات الفلسطينية، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وقف هذه الاعتداءات المتصاعدة التي تتم بدعم وحماية جيش الاحتلال.

اضافة اعلان


وأضاف، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية إلى جانب مواصلة سلطات الاحتلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وآخرها أراضي مدينة سبسطية التاريخية، يشكل تحديًا صارخًا لجهود المجتمع الدولي، خاصة لجهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومساعيه الرامية، إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والبدء بفتح مسار سياسية تحقق الأمن والاستقرار للجميع.


ودعا أبو ردينة الإدارة الأميركية إلى التدخل الفوري والحازم لوقف هذا العبث والاستهتار الإسرائيلي بحقوق الشعب الفلسطيني، والتوقف عن توفير الدعم والحماية للمستوطنين، لشن هجمات إرهابية على الشعب الفلسطيني، وأرضه ومقدساته.


وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، لقد حان الوقت لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتجسيد استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، ونجاح أي مشروع أو خطة يكون فقط من خلال الالتزام بالشرعية الدولية والحقوق الفلسطينية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

9

فيديو منوع اخصائي تخاطب ونطق في مصر: هذا التمرين سحري لجعل طفلك يتكلم أسرع

ا

فيديو منوع خاتم حجر يتغيّر لونه بشكل عجيب

6ع6

فيديو منوع في الصين… حاول الانزلاق على درج المبنى مثل صديقه فسقط داخل صندوق القمامة

ى

فيديو منوع كلب يدلّ صاحبه الجديد على صديقه المقرّب ليتبنّاه 🥹❤️

ته

فيديو منوع شرح ريموت المكيف بالتفصيل

تغتغت

فيديو منوع زيارة مفاجئة لطفل مصاب بالسرطان في يوم ميلاده

ل

أخبار محلية الأردنية لضمان القروض تطلق برنامج ضمان التمويل الأخضر لدعم المشاريع المستدامة

تع

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق اليومين المقبلين



 
 





الأكثر مشاهدة