"تعالوا وجربوا ذلك بأنفسكم".. رسالة أردنية تخطف الأنظار في لندن - فيديو

وأكد الخضير في حديثه أن الأردن بات الوجهة المثلى لمن يبحث عن الأصالة والضيافة والتواصل الإنساني، مشيرًا إلى أن المملكة تمتاز بتفرّد ثقافي وحضاري يجعل زيارتها تجربة لا تُنسى.
وأضاف أن القطاع السياحي الأردني شهد تعافياً ونمواً واضحين خلال العام الحالي، حيث أسهمت استراتيجية تنويع الأسواق نحو دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا والهند وأفريقيا في تعزيز حركة السياحة، رغم التحديات الإقليمية.
وكشف الخضير أن أعداد الزوار ارتفعت بنسبة 15% منذ كانون الثاني وحتى أيلول، فيما سجلت مدينة البترا الأثرية نموًا استثنائيًا بلغ 100% في عدد السياح، ما يعكس قوة الجذب السياحي للمملكة واستمرارها في تحقيق نتائج قياسية.
