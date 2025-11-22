"تعالوا وجربوا ذلك بأنفسكم".. رسالة أردنية تخطف الأنظار في لندن - فيديو

الوكيل الإخباري- وجّه أمين عام وزارة السياحة والآثار، يزن الخضير، دعوة مباشرة للسياح من مختلف الأسواق العالمية لزيارة الأردن، قائلاً: "تعالوا وجربوا ذلك بأنفسكم"، وذلك خلال مقابلة مع وكالة "رويترز" على هامش مشاركته في سوق السفر العالمي (WTM) في لندن.

اضافة اعلان



وأكد الخضير في حديثه أن الأردن بات الوجهة المثلى لمن يبحث عن الأصالة والضيافة والتواصل الإنساني، مشيرًا إلى أن المملكة تمتاز بتفرّد ثقافي وحضاري يجعل زيارتها تجربة لا تُنسى.



وأضاف أن القطاع السياحي الأردني شهد تعافياً ونمواً واضحين خلال العام الحالي، حيث أسهمت استراتيجية تنويع الأسواق نحو دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا والهند وأفريقيا في تعزيز حركة السياحة، رغم التحديات الإقليمية.