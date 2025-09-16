الثلاثاء 2025-09-16 12:30 م
 

جورامكو ترحّب بعائلات الموظفين في "يوم العائلة الترفيهي" في هنغر رقم 7 الجديد

جورامكو
 
الثلاثاء، 16-09-2025 10:17 ص

الوكيل الإخباري-   في جورامكو نؤمن بأن نجاحنا لا يتحقق بجهود موظفينا فحسب، بل أيضاً بدعم عائلاتهم التي تقف إلى جانبهم.

في يوم العائلة الترفيهي لهذا العام شارك أكثر من 2000 موظف وأفراد عائلاتهم في احتفال أُقيم في 29 آب داخل هنغر 7 الجديد الذي تم إفتتاحه مؤخراً. وقد امتلأ اليوم بالطاقة الإيجابية واللحظات التي لا تُنسى، متضمناً عروضاً ترفيهية وأنشطة تفاعلية وتجارب مصممة لتناسب جميع الأعمار. كما أتيحت للعائلات فرصة الفوز بجوائز قيّمة، بما في ذلك عطلة نهاية أسبوع مدفوعة التكاليف بالكامل.

لم يكن هنغر 7 مجرد عرض لمرفقنا الجديد، بل تحوّل إلى مساحة للفرح والتواصل حيث أتيحت للعائلات فرصة التعرّف عن قرب على عالم الطيران، في أجواء نابضة بالحياة.

يعكس هذا الاحتفال التزام جورامكو المستمر برفاه موظفيها، وتقديرها ليس فقط للموظفين الذين يقودون نجاحها يومياً، بل أيضاً للعائلات التي تدعمهم في مسيرتهم.

 Image1_920251610164670625016.jpg
Image1_9202516101656276738277.jpg
Image1_920251610176391729735.jpg
Image1_9202516101716296632913.jpg
Image1_9202516101724207409187.jpg

 
 
