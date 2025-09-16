جورامكو ترحّب بعائلات الموظفين في "يوم العائلة الترفيهي" في هنغر رقم 7 الجديد

في يوم العائلة الترفيهي لهذا العام شارك أكثر من 2000 موظف وأفراد عائلاتهم في احتفال أُقيم في 29 آب داخل هنغر 7 الجديد الذي تم إفتتاحه مؤخراً. وقد امتلأ اليوم بالطاقة الإيجابية واللحظات التي لا تُنسى، متضمناً عروضاً ترفيهية وأنشطة تفاعلية وتجارب مصممة لتناسب جميع الأعمار. كما أتيحت للعائلات فرصة الفوز بجوائز قيّمة، بما في ذلك عطلة نهاية أسبوع مدفوعة التكاليف بالكامل.
لم يكن هنغر 7 مجرد عرض لمرفقنا الجديد، بل تحوّل إلى مساحة للفرح والتواصل حيث أتيحت للعائلات فرصة التعرّف عن قرب على عالم الطيران، في أجواء نابضة بالحياة.
يعكس هذا الاحتفال التزام جورامكو المستمر برفاه موظفيها، وتقديرها ليس فقط للموظفين الذين يقودون نجاحها يومياً، بل أيضاً للعائلات التي تدعمهم في مسيرتهم.
