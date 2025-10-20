زين الأردن تزوّد "جو بترول" بخدمات الاستضافة المشتركة

الوكيل الإخباري- جدّدت شركة زين الأردن وعبر مركزها الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث The Bunker"" اتفاقيتها الاستراتيجية مع شركة جو بترول، والتي تقوم زين بموجبها بتزويد خدمات الاستضافة المشتركة (Colocation Service).

اضافة اعلان



ووقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، والمدير العام لشركة جوبترول المهندس خالد الزعبي، وذلك في مقر مركز زين "The Bunker" الكائن في مجّمع الملك الحُسين للأعمال، بحضور عدد من المُدراء التنفيذيين من كلا الجانبين، إذ تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود شركة زين الأردن المتواصلة لتعزيز مسيرة التحول الرقمي للمؤسسات والشركات الوطنية بمختلف أحجامها وطبيعة أعمالها، عبر تقديم حلول متكاملة ومتطورة للبنية التحتية الرقمية للمساهمة في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وضمان استمرارية الأعمال في مختلف الظروف، حيث يعد التحول الرقمي ضرورة لتعزيز التنافسية وتحقيق النمو المستدام بما ينسجم مع رؤية الأردن للتحول نحو الاقتصاد الرقمي والمعرفي.



وبموجب هذه الاتفاقية، ستزوّد شركة زين الأردن شركة جو بترول بمساحات مخصصة داخل غرف مشتركة في مركزها الإقليمي (The Bunker)، لاستضافة خوادم مركز معلومات جو بترول (Colocation) لتخزين البيانات والمحافظة عليها وضمان ديمومة العمل في حالات الطوارئ، حيث سيتيح هذا التعاون لشركة جو بترول الاستفادة من بنية تحتية جاهزة ومتقدمة قائمة على الحوسبة السحابية، ومدعومة بروابط بيانات وإنترنت عالية الاعتمادية والثبات، بما يضمن تشغيل أنظمتها التقنية بسلاسة واستمرارية عالية، كما سيقدّم المركز خدمات المراقبة والدعم الفني على مدار الساعة، بما يشمل خدمات الصيانة الدورية والاستجابة السريعة للحالات الطارئة، لضمان أعلى مستويات الأداء والكفاءة التشغيلية.