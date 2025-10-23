الخميس 2025-10-23 04:56 م
 

اختتام عدد من دورات مكافحة وفض الشغب بقيادة الشرطة العسكرية

الخميس، 23-10-2025 04:05 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت في قيادة الشرطة العسكرية الملكية، اليوم الخميس، عدد من الدورات للضباط وضباط الصف والمدربين والمتخصصة في مكافحة وفض الشغب، بمشاركة عدد من مرتبات القوات المسلحة الأردنية والدول الشقيقة، وبحضور المساعد للإدارة والقوى البشرية.

واشتملت الدورات على العديد من البرامج التدريبية والمحاضرات النظرية والتطبيقات الميدانية في مجالات مكافحة وفض الشغب، وأمن وحماية الشخصيات، اُستخدمت أحدث الأساليب والتقنيات في مجالات الأمن والحماية وفض الشغب، ضمن بيئة تدريبية تحاكي الواقع العملي.

 
 
اختتام عدد من دورات مكافحة وفض الشغب بقيادة الشرطة العسكرية

