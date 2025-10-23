اختتام عدد من دورات مكافحة وفض الشغب بقيادة الشرطة العسكرية

الوكيل الإخباري- اختتمت في قيادة الشرطة العسكرية الملكية، اليوم الخميس، عدد من الدورات للضباط وضباط الصف والمدربين والمتخصصة في مكافحة وفض الشغب، بمشاركة عدد من مرتبات القوات المسلحة الأردنية والدول الشقيقة، وبحضور المساعد للإدارة والقوى البشرية.

اضافة اعلان