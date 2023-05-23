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الثلاثاء، 23-05-2023 10:38 ص

زين تغيّر اسم الشبكة لـ " AL HUSSEIN" على هواتف المشتركين احتفالاً بزفاف ولي العهد

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الوكيل الإخباري - ضمن احتفالات المملكة بمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف؛ قامت شركة زين الأردن اليوم بتغيير اسم شبكتها لتَظهَر على هواتف المشتركين باسم " AL HUSSEIN" وذلك إيذاناً ببدء احتفالات الشركة بهذه المناسبة السعيدة.اضافة اعلان


وجاءت هذه الخطوة من قبل زين في إطار حرصها الدائم على الاحتفال بكافة المناسبات وأيام الفرح الأردنية، لمشاركة الأردنيين أفراحهم ، وكانت الشركة قد أطلقت في وقت سابق أغنية بعنوان "هذا يوم الفرح" بصوت الفنان حسين السلمان ضمن احتفالاتها بهذه المناسبة، فيما تستعد لإقامة احتفال ضخم في الأول من حزيران.

 




 

 


 

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