الوكيل الاخباري -

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هنأت شركة زين الأردن أبطالها من لاعبي الرياضات البارالمبية -الذين تدعم الشركة مسيرتهم الرياضية- بالإنجازات المميزة التي حققوها خلال مشاركتهم في دورة الألعاب البارالمبية – طوكيو 2020.وأعربت الشركة في بيان صحفي عن فخرها بأبطالها وبرعايتها لتميّزهم، حيث راهنت زين على قدرة أبطال الأردن من لاعبي الرياضات البارالمبية على تحقيق الإنجازات وتحطيم الأرقام القياسية بما يمتلكونه من مهارات وقدرات متسلحين بالعزيمة الأردنية، ما دفع الشركة لتقديم الدعم لهم لتكون شريكاً لنجاحاتهم وإبداعهم الذي أوصل الأردن إلى منصات التتويج العالمية وتحديداً الحدث الرياضي الأبرز على مستوى العالم (بارالمبياد طوكيو 2020) حيث عُزف السلام الملكي الأردني بفضل تميّز النشامى وإصرارهم على العودة برصيد من الميداليات إلى أرض الوطن بعد أن تصدروا الترتيب على مستوى الدول العربية المشاركة.وحقق كل من رياضيي زين البطل عمر قرادة ذهبية رفع الأثقال ضمن منافسات وزن 49 كغم، ليفتتح رصيد الإنجازات الأردنية والعربية بأول ميدالية، كما ظفر البطل عبدالكريم خطاب -الذي انضم مؤخراً إلى عائلة أبطال زين- بذهبية رفع الأثقال لفئة وزن تحت 88 كغم، فيما أحرزت البطلة ختام أبو عوض -الموظفة في دائرة الدعم التجاري بشركة زين الأردن- برونزية كرة الطاولة.