استقرار أسعار النفط عالميا

08:04 ص

الوكيل الإخباري- استقرّت أسعار النفط، الثلاثاء، إذ تراجعت المعنويات التي ارتفعت بعد زيادة إنتاج أوبك+ بأقل من المتوقع، وذلك بسبب ضعف الطلب العالمي واحتمالية حدوث وفرة في المعروض. اضافة اعلان





وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتًا واحدًا أو 0.02% إلى 65.48 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:14 بتوقيت غرينتش.



واستقرّ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 61.69 دولارًا للبرميل.



وسجّل الخامان ارتفاعًا بأكثر من 1% عند التسوية في الجلسة السابقة.



وكتب المحلل في إيه.إن.زد، دانيال هاينز، في مذكرة للعملاء: "ارتفعت أسعار النفط الخام بعد إعلان أوبك عن زيادة أقل من المتوقع في الإنتاج.



وكانت سوق النفط تتوقع زيادة كبيرة في حصص أعضاء المجموعة الذين اجتمعوا لمناقشة اتفاق الإمدادات" في مطلع الأسبوع.



وأضاف: "أدى ذلك إلى تبديد المخاوف من حدوث فائض أكبر من ذلك الذي تتوقعه السوق في الأشهر المقبلة".



وقررت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بالإضافة إلى روسيا وبعض المنتجين الصغار، زيادة إنتاجها النفطي بمقدار 137 ألف برميل يوميًا بدءًا من تشرين الثاني.



ورفعت المجموعة إنتاجها النفطي المستهدف بأكثر من 2.7 مليون برميل يوميًا هذا العام، أي ما يعادل قرابة 2.5% من الطلب العالمي.



ودعمت عوامل جيوسياسية الأسعار، إذ أثّر الصراع بين روسيا وأوكرانيا على أصول الطاقة وأشعل حالة من عدم اليقين بشأن إمدادات الخام الروسي.