أسعار الذهب تسجل رقمًا قياسيًا غير مسبوق في الأردن الاثنين

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في الاردن اليوم الاثنين لاعلى مستوى تاريخي وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، الاثنين ، عند 80.00 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 77.00 دينارا لجهة الشراء.



وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و 18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 91.8 دينارا و70.90 و53.90 دينارا على التوالي.