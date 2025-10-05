كم بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 في الأردن الأحد

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و 18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 90.6 دينارا و70.10 و53.30 دينارا على التوالي.
