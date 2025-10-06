زين تستقبل رئيس مجلس مفوّضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأستاذة لارا الخطيب ومفوّضي المجلس

وكان في استقبال الوفد الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن؛ فهد الجاسم، وعدد من مدراء الشركة التنفيذيين، حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، واستعراض أبرز المستجدات في قطاع الاتصالات، بما في ذلك التوسّع في خدمات الجيل الخامس، ومشاريع التحوّل الرقمي، وأحدث الابتكارات التقنية التي تنفذها الشركة.
ورحّبت شركة زين بهذه الزيارة، مؤكدةً حرصها على مواصلة التنسيق والتعاون مع الهيئة في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي رائد في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
-
أخبار متعلقة
-
Visa Direct تستخدم العملات الرقمية المستقرة لتوفير تمويل أسرع للشركات
-
زين تطرح أجهزة iPhone 17 الجديدة رسمياً للبيع المباشر لزبائنها بخيارات متنوعة
-
مجموعة المناصير تستحوذ على كلية لومينوس الجامعية التقنية
-
رئيس ديوان المحاسبة يلتقي الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية
-
بنك صفوة الإسلامي يعقد ورشة عمل حول التمويل الإسلامي لموظفي الدائرة المالية في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
-
البنك العربي يدعم برنامج "المعرفة المالية والابتكار التكنولوجي" التابع لمركز هيا الثقافي
-
حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده : لم نقم بأية حملات ترويجية ولم نفتتح أي فروع خارج عمان
-
"طلبات" الأردن تطلق أول مطبخ سحابي في المملكة