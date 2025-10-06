الإثنين 2025-10-06 04:21 م
 

زين تستقبل رئيس مجلس مفوّضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأستاذة لارا الخطيب ومفوّضي المجلس

الإثنين، 06-10-2025 04:05 م

الوكيل الإخباري-  استقبلت شركة زين الأردن رئيس مجلس مفوّضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الأستاذة لارا الخطيب، يرافقها مفوّضي المجلس، وذلك في زيارة رسمية بعد توليها مهامها الجديدة.

وكان في استقبال الوفد الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن؛ فهد الجاسم، وعدد من مدراء الشركة التنفيذيين، حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، واستعراض أبرز المستجدات في قطاع الاتصالات، بما في ذلك التوسّع في خدمات الجيل الخامس، ومشاريع التحوّل الرقمي، وأحدث الابتكارات التقنية التي تنفذها الشركة.


ورحّبت شركة زين بهذه الزيارة، مؤكدةً حرصها على مواصلة التنسيق والتعاون مع الهيئة في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي رائد في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 
 
