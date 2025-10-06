مجموعة المناصير تستحوذ على كلية لومينوس الجامعية التقنية

وتشمل كلية لومينوس الجامعية التقنية ثمانية أقسام أكاديمية، وهي:
قسم وسائل الإعلام الإبداعية - SAE
قسم الفنون وعلوم التجميل - أكاديمية لافال
قسم عبد العزيز الغرير للحوسبة المتقدمة - ASAC
قسم العلوم الطبية التطبيقية
قسم العلوم المالية والإدارية
قسم الفندقة والسياحة
قسم الفنون التطبيقية
قسم الهندسة
ويعكس هذا الاستحواذ رؤية مجموعة المناصير في الاستثمار بالعقول والمهارات البشرية كأحد ركائز النمو المستدام، والذي يُعدّ خطوة نوعية نحو "تعليم المستقبل"، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في البرامج الأكاديمية بالشراكة مع مؤسسات علمية من الولايات المتحدة وأستراليا، لتعزيز تجربة الطلبة وربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، انسجاما مع متطلبات سوق العمل الحديث.
وقالت المجموعة في بيانها أن أولوياتها تتمثل في تمكين الشباب الأردني وصقل مهاراته بما يتماشى مع احتياجات الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدة أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأردن وركيزة لتحقيق تنافسية الاقتصاد الوطني.
بهذه الخطوة، تؤكد مجموعة المناصير التزامها بتوجيه بوصلة استثماراتها نحو القطاعات ذات الأثر المباشر في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، وتحديدًا التعليم والابتكار والبحث العلمي لتكون نموذجا أردنيا رائدًا في التحول نحو اقتصاد المعرفة.
