مجموعة المناصير تستحوذ على كلية لومينوس الجامعية التقنية

الوكيل الإخباري- في خطوة استراتيجية تُجسّد رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع التعليم، أعلنت مجموعة المناصير عن استحواذها على حصة الأغلبية في شركة القدس للتنمية والتطوير المالكة لكلية لومينوس الجامعية التقنية، لتضيف صرحًا أكاديميا رائدًا إلى منظومة استثماراتها الوطنية، وتفتح فصلا جديدا في تطوير التعليم المهني والتقني في الأردن والمنطقة.





وتشمل كلية لومينوس الجامعية التقنية ثمانية أقسام أكاديمية، وهي:



قسم وسائل الإعلام الإبداعية - SAE



قسم الفنون وعلوم التجميل - أكاديمية لافال



قسم عبد العزيز الغرير للحوسبة المتقدمة - ASAC



قسم العلوم الطبية التطبيقية



قسم العلوم المالية والإدارية



قسم الفندقة والسياحة



قسم الفنون التطبيقية



قسم الهندسة



ويعكس هذا الاستحواذ رؤية مجموعة المناصير في الاستثمار بالعقول والمهارات البشرية كأحد ركائز النمو المستدام، والذي يُعدّ خطوة نوعية نحو "تعليم المستقبل"، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في البرامج الأكاديمية بالشراكة مع مؤسسات علمية من الولايات المتحدة وأستراليا، لتعزيز تجربة الطلبة وربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، انسجاما مع متطلبات سوق العمل الحديث.



وقالت المجموعة في بيانها أن أولوياتها تتمثل في تمكين الشباب الأردني وصقل مهاراته بما يتماشى مع احتياجات الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدة أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأردن وركيزة لتحقيق تنافسية الاقتصاد الوطني.



بهذه الخطوة، تؤكد مجموعة المناصير التزامها بتوجيه بوصلة استثماراتها نحو القطاعات ذات الأثر المباشر في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، وتحديدًا التعليم والابتكار والبحث العلمي لتكون نموذجا أردنيا رائدًا في التحول نحو اقتصاد المعرفة.



