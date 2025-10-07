الثلاثاء 2025-10-07 08:48 ص
 

التربية تدعو مرشحين لإشغال وظيفة معلم - رابط

مبنى وزارة التربية والتعليم
مبنى وزارة التربية والتعليم
 
الثلاثاء، 07-10-2025 06:39 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم، ووفقًا لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024، عن دعوة عدد من المرشحين لإجراء المقابلة الشخصية لوظيفة معلم/معلمة.اضافة اعلان


مكان المقابلات:
تُجرى المقابلات في العاصمة عمّان – مبنى وزارة التربية والتعليم (منطقة العبدلي، بجانب مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين)، وذلك من خلال مراجعة قسم التوظيف.

الاستعلام عن تاريخ وتوقيت المقابلة:
يمكن للمرشحين الاستعلام عن موعدهم باستخدام الرقم الوطني عبر الرابط التالي:
https://apps.moe.gov.jo/qrc2/hri/

ملاحظات هامة:

لن يُسمح بدخول أي مرشح إلى المقابلة دون إحضار:

مصدقة البكالوريوس الأصلية (تتضمن المعدل والتقدير) أو صورة مصدقة عنها بختم حي.

البطاقة الشخصية سارية المفعول، والصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

ضرورة الحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد.

يُمنع دخول المرافقين إلى مركز المقابلات الشخصية.

يُمنع إدخال الهاتف الخلوي إلى قاعة المقابلة.

الالتزام التام بموعد الجلسة المحدد ومكان القاعة.

إحضار قلم حبر أزرق جاف.

عدم الحضور للمقابلة يؤدي إلى فقدان الحق في المنافسة.
 
 
