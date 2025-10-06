الإثنين 2025-10-06 04:20 م
 

الأردنيون على موعد مع زخات من المطر بهذا الموعد

هطول محتمل للمطر صباح الجمعة في هذه المناطق
امطار
 
الإثنين، 06-10-2025

الوكيل الإخباري-    تنخفض درجات الحرارة قليلاً يوم الخميس القادم ، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويحتمل في ساعات الصباح هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار في مناطق البادية.

لـيــلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .


التحذيرات ليوم الخميس : 

- تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.
- تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.

 
 
