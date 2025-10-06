الأردنيون على موعد مع زخات من المطر بهذا الموعد

لـيــلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .
التحذيرات ليوم الخميس :
- تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.
