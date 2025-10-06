الأردنيون على موعد مع زخات من المطر بهذا الموعد

الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة قليلاً يوم الخميس القادم ، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويحتمل في ساعات الصباح هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار في مناطق البادية.

لـيــلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .



التحذيرات ليوم الخميس :