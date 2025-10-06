الإثنين 2025-10-06 12:12 م
 

الصناعة والتجارة تسمح للمخابز بنقل مخصصات الطحين بين المطاحن لتعزيز المنافسة

الصناعة والتجارة
وزارة الصناعة والتجارة
 
الإثنين، 06-10-2025 10:02 ص

الوكيل الإخباري-  قرر وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، السماح باستقبال طلبات المخابز الراغبة بنقل مخصصاتها من مطحنة إلى أخرى خلال شهر تشرين الثاني المقبل، في الفترة من 10 - 20 /2025/11، على أن يتم التقدُّم بطلب النقل من قبل صاحب العلاقة من خلال مديرية إدارة المخزون.

علمًا أنه سيتم دراسة الطلبات وفق محددات وضوابط معينة من قبل الوزارة.

