الصناعة والتجارة تسمح للمخابز بنقل مخصصات الطحين بين المطاحن لتعزيز المنافسة

الوكيل الإخباري- قرر وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، السماح باستقبال طلبات المخابز الراغبة بنقل مخصصاتها من مطحنة إلى أخرى خلال شهر تشرين الثاني المقبل، في الفترة من 10 - 20 /2025/11، على أن يتم التقدُّم بطلب النقل من قبل صاحب العلاقة من خلال مديرية إدارة المخزون.



علمًا أنه سيتم دراسة الطلبات وفق محددات وضوابط معينة من قبل الوزارة.

اضافة اعلان