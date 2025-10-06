الصناعة والتجارة تسمح للمخابز بنقل مخصصات الطحين بين المطاحن لتعزيز المنافسة

علمًا أنه سيتم دراسة الطلبات وفق محددات وضوابط معينة من قبل الوزارة.
-
أخبار متعلقة
-
الصناعة والتجارة تتابع قضية طرحها "برنامج الوكيل" تخص جودة الطحين في احد المطاحن
-
مدير مستشفى جميل التوتنجي: أكثر من 20 ألف مراجع للطوارئ خلال شهر
-
النقل البري: إلغاء خطي صويلح–الجامعة الهاشمية ومجمع الشمال– الجامعة الهاشمية واستبدالهما بخدمة الباص السريع
-
شاهد : لحظة وقوع حادث دهس مروع لعامل توصيل قهوة بالزرقاء - فيديو
-
هيئة الطاقة والمعادن: أجهزة الفحص الإشعاعي في المنافذ الحدودية آمنة
-
وزارة الصناعة: جودة الطحين في المملكة عالية ولا يسمح بوجود أي خلل
-
ابوزيد : رد له دلالات السبت قد يخلق ازمة سياسية
-
رئيس الجامعة الاردنية يوضح بشأن فحص المستوى