الأردن.. هيئة الاتصالات تعلن رسميا تعليمات نقل ارقام هواتف المواطنين

الوكيل الإخباري-   صدرت في الجريدة الرسمية مؤخرًا تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة للعام 2025 وأكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن صدور التعليمات جاء تنفيذاً لمتطلبات السياسات الحكومية لتطوير القطاعات ودعمًا لعملية التحول الرقمي على مستوى المملكة .

التعليمات عرّفت خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة بأنها قدرة مشتركي الهواتف المتنقلة على الاحتفاظ بأرقام هواتفهم عند تغيير مشغل الشبكة المتنقلة (شركات الاتصالات) وذلك من خلال مركز خدمة الأرقام المتنقلة الذي يتم منحه تصريحًا من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ويتم التعاقد معه من قبل مشغلي شبكات الهواتف لتشغيل وإدارة خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة.


 ويعد صدور التعليمات خطوة مهمة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي  وذلك من خلال توفير الإمكانية لدى المستفيد من خدمات الاتصالات المتنقلة لتغيير مقدم الخدمة مع الاحتفاظ برقم الهاتف الخلوي؛ وهو من الأسس لتفعيل الهوية الرقمية للمستفيدين باعتبار أن رقم الهاتف المتنقل أصبح جزءاً من الهوية الرقمية للمشترك ومعرفاً له على مختلف التطبيقات والمنصات الرقمية.


وتشير الهيئة أن لتطبيق قابلية نقل أرقام الهواتف المتنقلة العديد من الآثار الإيجابية منها : تحفيز جودة الخدمات في قطاع الاتصالات وتمكين المستفيدين من الاحتفاظ بأرقام هواتفهم الخلوية حال التنقل بين مقدمي الخدمة وكذلك رفع مستوى الكفاءة والابتكار في قطاع الاتصالات علاوة على تعزيز حرية الاختيار لدى المشتركين من حيث الجودة والسعر دون الاضطرار لتغيير أرقام الهواتف والتي أصبحت جزءا رئيسيًا من الهوية الرقمية.


 وبموجب التعليمات تم تشكيل لجنة عمل رئيسية تقوم على وضع وثيقة تتضمن القواعد التشغيلية والإجرائية لإدارة حوكمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة علاوة على تحديد المواصفات الفنية ضمن خطة تنفيذ المشروع المقررة بـ 18 شهر للتطبيق الكامل ، حيث ستقوم لجنة العمل الرئيسية برفع توصياتها إلى الهيئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في حين تتولى اللجنة التوجيهية للمشروع الإشراف على تطبيق المشروع وتقديم الدعم التنفيذي لأصحاب العلاقة.


وحسب التعليمات ، على المشترك الراغب في نقل رقم أو أرقام الهاتف المتنقل تقديم طلب نقل لدى شركة الاتصالات المتنقلة التي يرغب المشترك في الانتقال إليها أو أحد فروعها أو نقاط البيع المعتمدة لديها، أو من خلال أي وسيلة أخرى متاحة ومعتمدة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ، في حين يتم تأكيد رغبة المشترك في عملية النقل من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة مجانية إلى مركز خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة بعد تقديم طلب النقل.

 
 
