الصناعة والتجارة تتابع قضية طرحها "برنامج الوكيل" تخص جودة الطحين في احد المطاحن

الوكيل الإخباري- قال المستشار والناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، إن الوزارة شكّلت على الفور فريقًا فنيًا متخصصًا من إدارة المخزون، بعد ورود ملاحظة تتعلق بجودة الطحين، حيث قام الفريق بزيارة المخبز المعني وإجراء الكشف الفني اللازم، بالإضافة إلى تدقيق أعمال المطحنة وأخذ عينات للفحص بحضور مندوب الوزارة.

