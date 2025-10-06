الإثنين 2025-10-06 09:56 ص
 

الصناعة والتجارة تتابع قضية طرحها "برنامج الوكيل" تخص جودة الطحين في احد المطاحن

تعبيرية
 
الإثنين، 06-10-2025 09:48 ص

الوكيل الإخباري-    قال المستشار والناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، إن الوزارة شكّلت على الفور فريقًا فنيًا متخصصًا من إدارة المخزون، بعد ورود ملاحظة تتعلق بجودة الطحين، حيث قام الفريق بزيارة المخبز المعني وإجراء الكشف الفني اللازم، بالإضافة إلى تدقيق أعمال المطحنة وأخذ عينات للفحص بحضور مندوب الوزارة.

وأوضح البرماوي لـ "برنامج الوكيل " الذي يبث عبر "راديو هلا" أن الفحص أظهر وجود ملاحظة نادرة الحدوث لا تؤثر على السلامة العامة، تتعلق بـمؤشر الجلوتين، الذي يعكس درجة تماسك الطحين عند العجن. وبيّن أن هذه النسبة تخضع لمعايير عالمية، حيث يشترط أن لا تقل عن 75%، بينما تصل معظم كميات الطحين المستوردة إلى 85%، ولا يتم استيراد أي شحنة تقل عن الحد الأدنى.

وأكد أن الوزارة تحرص باستمرار على فحص العينات والتأكد من مطابقتها للمواصفات، مشيرًا إلى أن مثل هذه الملاحظات نادرة الحدوث ويتم التعامل معها مباشرة وفق الإجراءات المتبعة.

وفي سياق متصل، أعلن البرماوي عن قرار يسمح لأصحاب المخابز، اعتبارًا من هذا الأسبوع، بتقديم طلبات لنقل مخصصاتهم من الطحين من مطحنة إلى أخرى، وذلك ضمن ضوابط محددة تهدف إلى تعزيز المنافسة بين المطاحن.

 

 
 
