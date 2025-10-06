الصناعة والتجارة تتابع قضية طرحها "برنامج الوكيل" تخص جودة الطحين في احد المطاحن

وأوضح البرماوي لـ "برنامج الوكيل " الذي يبث عبر "راديو هلا" أن الفحص أظهر وجود ملاحظة نادرة الحدوث لا تؤثر على السلامة العامة، تتعلق بـمؤشر الجلوتين، الذي يعكس درجة تماسك الطحين عند العجن. وبيّن أن هذه النسبة تخضع لمعايير عالمية، حيث يشترط أن لا تقل عن 75%، بينما تصل معظم كميات الطحين المستوردة إلى 85%، ولا يتم استيراد أي شحنة تقل عن الحد الأدنى.
وأكد أن الوزارة تحرص باستمرار على فحص العينات والتأكد من مطابقتها للمواصفات، مشيرًا إلى أن مثل هذه الملاحظات نادرة الحدوث ويتم التعامل معها مباشرة وفق الإجراءات المتبعة.
وفي سياق متصل، أعلن البرماوي عن قرار يسمح لأصحاب المخابز، اعتبارًا من هذا الأسبوع، بتقديم طلبات لنقل مخصصاتهم من الطحين من مطحنة إلى أخرى، وذلك ضمن ضوابط محددة تهدف إلى تعزيز المنافسة بين المطاحن.
