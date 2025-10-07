فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة _أسماء

05:54 ص

أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في محافظتي الكرك والطفيلة، يوم الثلاثاء الموافق 7 تشرين الأول 2025، وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والشاملة على بعض المغذيات الكهربائية.





أولاً: الكرك – قاطع الجدعا



المدة: من الساعة 1:00 ظهراً وحتى الساعة 3:00 عصراً



المناطق المتأثرة:



الجدعا



منطقة الموجب



الدوريات الخارجية الموجب



سلطة وادي الأردن



شركة مياهنا



قضاء الموجب



شيحان



المنصورة



سبب الفصل: صيانة



ثانياً: الطفيلة



المدة: من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 عصراً



المناطق المتأثرة:



الصلما



عابل الحنانة



دفاع مدني عين البيضاء



جزء من عين البيضاء



سعوه



سبب الفصل: صيانة سنوية للشبكة القائمة



ثالثاً: الكرك – مغذي الموجب



المدة: من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 عصراً



المناطق المتأثرة:



أجزاء من قريفلا



أجزاء من الوسية



أجزاء من الروضة



حي الفاروق



أجزاء من القصر



القصر – حي الفاروق



مثلث راكين



مثلث اليوبيل



سبب الفصل: صيانة شاملة للمغذي