فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة _أسماء

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في محافظتي الكرك والطفيلة، يوم الثلاثاء الموافق 7 تشرين الأول 2025، وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والشاملة على بعض المغذيات الكهربائية.اضافة اعلان


أولاً: الكرك – قاطع الجدعا

المدة: من الساعة 1:00 ظهراً وحتى الساعة 3:00 عصراً

المناطق المتأثرة:

الجدعا

منطقة الموجب

الدوريات الخارجية الموجب

سلطة وادي الأردن

شركة مياهنا

قضاء الموجب

شيحان

المنصورة

سبب الفصل: صيانة

ثانياً: الطفيلة

المدة: من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 عصراً

المناطق المتأثرة:

الصلما

عابل الحنانة

دفاع مدني عين البيضاء

جزء من عين البيضاء

سعوه

سبب الفصل: صيانة سنوية للشبكة القائمة

ثالثاً: الكرك – مغذي الموجب

المدة: من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 عصراً

المناطق المتأثرة:

أجزاء من قريفلا

أجزاء من الوسية

أجزاء من الروضة

حي الفاروق

أجزاء من القصر

القصر – حي الفاروق

مثلث راكين

مثلث اليوبيل

سبب الفصل: صيانة شاملة للمغذي
 
 
