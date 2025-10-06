الإثنين 2025-10-06 09:57 ص
 

مدير مستشفى جميل التوتنجي: أكثر من 20 ألف مراجع للطوارئ خلال شهر

مستشفى جميل التوتنجي
مستشفى جميل التوتنجي
 
الإثنين، 06-10-2025 09:16 ص

الوكيل الإخباري-       أكد مدير مستشفى جميل التوتنجي، الدكتور أسامة القطارنة، أن المستشفى يلتزم بكافة البروتوكولات والأسس المعتمدة في تقديم الخدمات الصحية والإدارية، بما في ذلك توريد طاولات الطعام من خلال عطاء رسمي لضمان مطابقتها للمواصفات.

وأوضح القطارنة لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"  أن هناك بروتوكولًا معتمدًا لصيانة وتنظيف المراوح داخل الأقسام، حيث يتم فتحها وتنظيفها بشكل دوري كل يوم خميس للحفاظ على جودة التهوية والبيئة الصحية داخل المستشفى.

وفيما يتعلق بخدمات الأمن والتنظيف، بيّن القطارنة أن رجال الأمن يتواجدون فقط على الأبواب الخارجية ولا يدخلون إلى الأقسام الطبية، مضيفًا أن المستشفى يتابع جميع المعايير المعتمدة للنظافة، ويتم التعامل مع أي خلل من قبل شركات التنظيف باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بموجب العقود المبرمة معها.

وأشار إلى أن المخدات متوفرة في كافة الأقسام، وقد أشاد المرضى والمرافقون بمستوى الخدمة والنظافة المقدمة في المستشفى.

وبين انه بلغ عدد مراجعي قسم الإسعاف والطوارئ خلال شهر واحد 20,812 مراجعًا و عدد مراجعي العيادات الخارجية بلغ 8,547 مراجعًا وعدد حالات الدخول للمستشفى 1,487 حالة، مبينا انه يتم تم إجراء 100 جلسة غسيل كلى.

وأكد القطارنة أن المستشفى يستقبل مواعيد تصوير الرنين المغناطيسي من مستشفى الزرقاء الجديد وكذلك من مرضى مستشفى البشير، ويتم يوميًا تصوير أكثر من 200 حالة رنين، ما يعكس الكفاءة العالية في تقديم هذه الخدمة المتقدمة.

