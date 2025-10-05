الأرصاد: احتمال هطول زخات من الأمطار في هذه المناطق غداً الاثنين

11:32 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/748724 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تشير التوقعات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة ستنخفض قليلاً يوم غدٍ الاثنين لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويسود طقس لطيف الحرارة في أغلب مناطق المملكة، فيما يكون معتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. اضافة اعلان





وأفادت الإدارة بأن الغيوم ستظهر على ارتفاعات منخفضة، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، مشيرة إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.



أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس مائلاً للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



تحذيرات الأرصاد ليوم الاثنين:



تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.



احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً نتيجة الغبار في مناطق البادية.



ومن المتوقع أن تبقى الأجواء خلال الأيام القادمة خريفية لطيفة نهاراً ومائلة للبرودة ليلاً، مع استمرار ظهور الغيوم المنخفضة في بعض المناطق.





