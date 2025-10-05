الأرصاد: احتمال هطول زخات من الأمطار في هذه المناطق غداً الاثنين

وأفادت الإدارة بأن الغيوم ستظهر على ارتفاعات منخفضة، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر خلال ساعات الصباح الباكر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، مشيرة إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.
أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس مائلاً للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
تحذيرات الأرصاد ليوم الاثنين:
تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.
احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً نتيجة الغبار في مناطق البادية.
ومن المتوقع أن تبقى الأجواء خلال الأيام القادمة خريفية لطيفة نهاراً ومائلة للبرودة ليلاً، مع استمرار ظهور الغيوم المنخفضة في بعض المناطق.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت
-
الأرصاد: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة السبت وتحذير من الغبار في البادية
-
الأرصاد تنشر حالة الطقس حتى الاثنين المقبل
-
طقس معتدل الجمعة وتحذير من الغبار في مناطق البادية
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء