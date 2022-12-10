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السبت، 10-12-2022 01:33 م

"زين فايبر" في مناطق جديدة في العاصمة عمّان

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الوكيل الإخباري - ضمن خططها التوسعية لنشر خدمة الفايبر في المملكة، ولإثراء تجارب زبائنها بأحدث تكنولوجيا الاتصالات والإنترنت، قامت شركة زين الأردن بتغطية مناطق جديدة في عمان والزرقاء واربد والعقبة،بخدمتها "زين فايبر" للإنترنت الثابت وفائق السرعة عبر شبكة الألياف الضوئيّة للمنازل (FTTH: Fiber To The Home ) ولقطاعات الأعمال (FTTB: Fiber To The Business).

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وتقدّم شركة زين عروضاً مميزة لكافة زبائنها الجدد الراغبين بالاشتراك بخدمة "زين فايبر" وبأسعار تفضيلية تبدأ من 20 دينار فقط، وتشمل العروض جهاز توسيع نطاق شبكة الواي فاي، وجهاز راوتر متنقل MiFi، و أشهر مجانية والتمتع بخدمات الإنترنت الآمن، وشريحة إنترنت بسعة 100 جيجابايت و خدمة ال NVIDIA G-Force Cloud Gaming

 

وتتيح خدمة  "زين فايبر" للمشتركين الاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها مع إنترنت فائق السرعة وبمزايا استثنائية، تشمل تحميل ونقل البيانات والملفات بسرعة وسهولة فائقتين، إلى جانب تعددية الخدمات، والقابلية لدعم خدمات مستقبلية، بالإضافة إلى استخداماته في حلول المنزل الذكي، والألعاب عبر الإنترنت، ومشاهدة الفيديو والأفلام، وكافة برامج الترفيه عالية الدقة والجودة دون انقطاع، وتشغيل أنظمة الحماية والمراقبة باستخدام الكاميرات عبر الإنترنت، وغيرها العديد من التطبيقات والخدمات وحلول الأعمال والترفيه التي تحتاج إلى اتصال إنترنت ثابت ويتمتع بسرعة وكفاءة عاليتين.


وتشمل المناطق الجديدة التي تمت تغطيتها مؤخراً بالخدمة في محافظة العاصمة كل من جبل عمّان والشميساني وسحاب بالاضافة إلى الهاشمي الشمالي والجنوبي, كما تم تغطية المنطقة العاشرة الغربية والعالميةفي محافظة العقبة بالخدمة.
وتتوّزع المناطق المشمولة بخدمة "زين فايبر" بين العاصمة عمّان ومدينة الرصيفة ومحافظات الزرقاء وإربد والعقبة، فيما تعمل الشركة على تغطية مناطق جديدة في المملكة ضمن خططها التوسعية لنشر هذه الخدمة التي تحظى بإقبال كبير.

 




 

 


 

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