"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تدعو زبائنها للاستفادة من عروضها على موديلات محددة من أجهزة تلفاز NEO QLED 4K مع هدايا مميزة

الوكيل الإخباري - ضمن مساعيها المستمرة لتقديم الأفضل لزبائنها ليس فقط من أحدث الابتكارات من أجهزة الترفيه، بل ومن العروض الخاصة بها، أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" حملة عروض خاصة على موديلات محددة من أجهزة تلفاز Neo QLED التي تقدم أقوى تجربة 4K من علامة "سامسونج" على الإطلاق، وذلك لدى شرائها حصرياً عبر متجر سامسونج الإلكتروني عبر الرابط: https://www.samsung.com/levant_ar/offer/neo-qled/ .

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وتقدّم الحملة التي تستمر حتى الحادي والثلاثين من شهر آب الحالي أو حتى نفاد الكمية، لكل من يقوم بشراء أي من موديلات أجهزة تلفاز Neo QLED بدقة 4K، قياس 55، أو 65، أو 75 بوصة، هدايا متنوعة وقيمة وميزات إضافية، تشمل جهاز العرض المحمول The Freestyle من علامة "سامسونج"، لقضاء أوقات ترفيهية لا تضاهى والاستمتاع بلحظات مشاهدة مشابهة للمسرح المنزلي بحجم عرض يصل لغاية 100 بوصة، إلى جانب حافظة جهاز The Freestyle، وباقةPack Powerology Battery.

وتأتي هذه الحملة في إطار حرصها على تقديم أكثر العروض تنافسية وإفادة لمحبي علامة "سامسونج"، ومكافأتهم على ولائهم لعلامتها ولمبادرتهم للاستمتاع بأوقاتهم الترفيهية مع أجهزتها وتجاربها البصرية والسمعية المتكاملة التي تقدمها، ومنها أجهزة تلفاز Neo QLED.



وتتميز أجهزة تلفاز Neo QLED بدقة 4K بتصميمها وتقنياتها وخصائصها التي تعزز الحياة اليومية مع الاستمتاع بمشاهدة أو الاستماع إلى المحتوى المفضل ومنح المشاهد أو المستمع شعوراً وكأنه في قلب الحدث للمشاهد الواقعية والأصوات المحيطية الديناميكية الغامرة التي تنتجها بجودة محسنة، مع مزايا تسهل استخدام الشاشة للعمل، كما ترتقي بتجربة اللعب الخالية من التقطيع والتشويش وبزمن وصول منخفض، كل ذلك ضمن تصميم يمتاز ببساطة متناهية تضفي عليها جمالاً مطلقاً.



أما أجهزة العرض المحمولة The Freestyle فتقدم تجربة ترفيهية جديدة كلياً؛ حيث صممت بشكل مدمج بسيط، مشتملة على كل الإمكانيات التي يمكن طلبها في جهاز عرض ذكي بحجم صغير لسهولة الحمل والنقل والتثبيت في أي مكان، مع خطوات إعداد سريع وخالٍ من المتاعب، ومع حرية عالية في تخصيص المحتوى والاستفادة منه في أي مكان وفي أي وقت، دامجةً بين الصور عالية الجودة والصوت الغامر لتقديم تجربة ترفيهية كاملة تتناسب مع أنماط الحياة المختلفة.

ومن الجدير بالذكر بأن أجهزة تلفاز سامسونج تقدم تجربة مشاهدة مختلفة تتطور عاماً بعد عام، ما أهل شركة سامسونج لتتصدر سوق أجهزة التلفاز العالمية لستة عشر عاماً متتالية، وفقاً لتقرير شركة أبحاث السوق Omdia.