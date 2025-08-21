الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية توزعان الكعك شمال غزة

الوكيل الإخباري- وزعت الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الخميس، الكعك الطازج على مئات العائلات شمال قطاع غزة، في خطوة جديدة قام بها المخبز الأردني شمال القطاع.

