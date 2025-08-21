بازار للحرف اليدوية للأطفال في الرصيفة

الوكيل الإخباري- أقامت بلدية الرصيفة ممثلة بمركز الخدمة المجتمعي اليوم الخميس, بازار الحرف اليدوية الخاص بالأطفال في حديقة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ضمن أنشطة نادي تآلف الصيفي الجيل الثالث الذي ينظمه المركز سنويا.

ورعى رئيس لجنة البلدية المهندس حسام النجداوي افتتاح فعاليات البازار بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي وعدد كبير من أهالي المدينة وذوي الأطفال المشاركين فيه.



وأشاد النجداوي بهذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، حيث اظهر الأطفال قدرات مميزة في تنفيذ أعمال حرفية خفيفة، مشيرًا إلى أن البلدية تدعم النشاطات الإبداعية للأطفال لتوجيه طاقاتهم نحو أهداف إيجابية وإنجازات عملية تصقل مواهبهم وشخصيتهم، داعيًا الأهالي إلى تشجيع الأطفال للإقبال على تعلم مهارات حرفية خفيفة تهذب سلوكهم وتعينهم مستقبلا.