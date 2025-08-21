الخميس 2025-08-21 11:49 م
 

بازار للحرف اليدوية للأطفال في الرصيفة

ب
جانب من البازار
 
الخميس، 21-08-2025 11:22 م

الوكيل الإخباري- أقامت بلدية الرصيفة ممثلة بمركز الخدمة المجتمعي اليوم الخميس, بازار الحرف اليدوية الخاص بالأطفال في حديقة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ضمن أنشطة نادي تآلف الصيفي الجيل الثالث الذي ينظمه المركز سنويا.

ورعى رئيس لجنة البلدية المهندس حسام النجداوي افتتاح فعاليات البازار بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي وعدد كبير من أهالي المدينة وذوي الأطفال المشاركين فيه.


وأشاد النجداوي بهذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، حيث اظهر الأطفال قدرات مميزة في تنفيذ أعمال حرفية خفيفة، مشيرًا إلى أن البلدية تدعم النشاطات الإبداعية للأطفال لتوجيه طاقاتهم نحو أهداف إيجابية وإنجازات عملية تصقل مواهبهم وشخصيتهم، داعيًا الأهالي إلى تشجيع الأطفال للإقبال على تعلم مهارات حرفية خفيفة تهذب سلوكهم وتعينهم مستقبلا.


بدوره، بين رئيس وحدة التنمية المجتمعية في البلدية ومدير مركز الخدمة المجتمعي ليث الخلايلة، أن البازار جاء نتاجًا لجهود 35 مدربًا ومدربة من فريق وطن للعمل الشبابي التطوعي التابع للبلدية، والذين قاموا بتدريب الأطفال من عمر 8 إلى 14 عامًا على مهارات حرفية متنوعة ليقدموا منتجات خصصت لها 16 طاولة عرض في البازار الذي يستمر لمدة يومين وسيقام بشكل دوري في الحديقة كل شهر.

 
 
