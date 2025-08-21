بازار للحرف اليدوية للأطفال في الرصيفة

ورعى رئيس لجنة البلدية المهندس حسام النجداوي افتتاح فعاليات البازار بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي وعدد كبير من أهالي المدينة وذوي الأطفال المشاركين فيه.
وأشاد النجداوي بهذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، حيث اظهر الأطفال قدرات مميزة في تنفيذ أعمال حرفية خفيفة، مشيرًا إلى أن البلدية تدعم النشاطات الإبداعية للأطفال لتوجيه طاقاتهم نحو أهداف إيجابية وإنجازات عملية تصقل مواهبهم وشخصيتهم، داعيًا الأهالي إلى تشجيع الأطفال للإقبال على تعلم مهارات حرفية خفيفة تهذب سلوكهم وتعينهم مستقبلا.
بدوره، بين رئيس وحدة التنمية المجتمعية في البلدية ومدير مركز الخدمة المجتمعي ليث الخلايلة، أن البازار جاء نتاجًا لجهود 35 مدربًا ومدربة من فريق وطن للعمل الشبابي التطوعي التابع للبلدية، والذين قاموا بتدريب الأطفال من عمر 8 إلى 14 عامًا على مهارات حرفية متنوعة ليقدموا منتجات خصصت لها 16 طاولة عرض في البازار الذي يستمر لمدة يومين وسيقام بشكل دوري في الحديقة كل شهر.
-
أخبار متعلقة
-
الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية توزعان الكعك شمال غزة
-
اختتام فعاليات معسكر التغير المناخي بمركز شباب سهل حوران
-
تربية الكورة والوسطية والطيبة تؤكد جاهزيتها للعام الدراسي الجديد
-
أمانة عمان تنظم كرنفال الرقيم الأردني الدولي الثاني
-
بنك الملابس الخيري يُنهي فعاليات الصالة المتنقلة في قرية حنينة بمادبا
-
مؤسسة ولي العهد تطلق رابط التقديم للفوج الخامس من برنامج "خُطى الحسين"
-
مديرية أوقاف إربد الأولى تنظم مهرجان "حقيبتي" لدعم الأسر العفيفة
-
وفد من المستشفى الميداني نابلس 7 يزور مقبرة شهداء الجيش العربي