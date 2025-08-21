الجمعة 2025-08-22 01:42 ص
 

افتتاح مهرجان نهر الذهب الثامن في جرش

الخميس، 21-08-2025 11:47 م

الوكيل الإخباري- مندوبًا عن وزير الثقافة، افتتح مستشار الوزير الدكتور أمجد العفيف فعاليات مهرجان نهر الذهب الثامن، الذي نظمه رواق جرش للثقافة والتراث بالتعاون مع مديرية ثقافة جرش.

وأكد العفيف في كلمته، أهمية هذه المهرجانات في إبراز الإبداع والمواهب المحلية، وتعزيز الحراك الثقافي والفني والتراثي في المجتمع وترسيخ الهوية الثقافية الوطنية.


وأوضح مدير ثقافة جرش الدكتور عقله القادري، أن المهرجان يأتي ضمن برامج وأنشطة لواء المعراض – مدينة الثقافة الأردنية لعام 2025، مشيرًا إلى أن الفعاليات شملت افتتاح معارض فنية وثقافية وحرفية وتراثية متنوعة.


وتضمنت الأمسية على عروض فنية وشعبية، حيث قدمت فرقة منتدى كفر خل الثقافي وصلة دبكة أردنية، كما شاركت فرقة المهابيش بعرض تراثي على آلة الربابة، تلاه أداء فني على آلة العود قدّمه الفنان أمجد خلف.


كما ألقت الشاعرتان سهى فريحات ونوفل رواشدة مجموعة من القصائد الشعرية.

 
 
