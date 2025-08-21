الجمعة 2025-08-22 01:42 ص
 

تطور غير متوقع في الحالة الصحية للمطربة المصرية أنغام

تطور غير متوقع في الحالة الصحية للمطربة المصرية أنغام
تطور غير متوقع في الحالة الصحية للمطربة المصرية أنغام
 
الخميس، 21-08-2025 11:55 م
الوكيل الإخباري-   كشف الدكتور خالد منتصر عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة المصرية أنغام بعد تعرضها لوعكة خلال الفترة الماضية.اضافة اعلان


وكتب خالد منتصر عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "أنغام دخلت المستشفى في البداية بـAcute pancreatitis التهاب حاد في البنكرياس وانزيمات عالية، وألم شديد بعد الأشعات اتضح إنه كيس على البنكرياس،  من الممكن أن يكون كيسا حميدا أو adenocarcinoma  سرطانية، لكن الأشعة أظهرت أن الحواف لا تعطي الصورة السرطانية على الأغلب حسب رأي الأطباء المصريين.

وتابع: "عندما عرفت أنغام أنه كيس، راسلت ألمانيا وسافرت لمركز متخصص، وقرر الأطباء الألمان إجراء تدخل بالمنظار وتصريف السائل الموجود في الكيس عبر المعدة، وتم تحليل السائل فوجدوا أنه benign حميد وليس سرطانياً، وتصوروا أنهم بمجرد إفراغ الكيس سيخف الألم، لكن ما حدث أنها بمجرد أن بدأت الأكل والشرب عاد الألم كسابق عهده! وعندما دخلوا بالمنظار وجدوا أن الكيس قد تحول إلى خراج abcess".

وأضاف منتصر: "هنا اضطروا لإجراء جراحة بواسطة الروبوت ..لكن المشكلة إن الألم لسه شغال!!. وهذا أسخف ما يواجهه الجراح، أن يواجه عرضاً لا تفسير مباشرا له، والذي يظل مؤرقاً حتى بعد إزالة السبب المرجح أنه المصدر الأساسي، الأطباء الألمان ما زالوا في حيرة، الحالة ليست سرطانا حتى هذه اللحظة لكي نكون  منضبطين في كلامنا".

وأنهى حديثه قائلا: "نتمنى الشفاء للجميلة أنغام التي نحلم بعودتها لخشبة المسرح لكي نتعطر برذاذ الجمال على ضفاف حنجرتها بنحبك يا أنغام".

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تطور غير متوقع في الحالة الصحية للمطربة المصرية أنغام

فن ومشاهير تطور غير متوقع في الحالة الصحية للمطربة المصرية أنغام

ل

أخبار محلية افتتاح مهرجان نهر الذهب الثامن في جرش

ل

أخبار محلية أنشطة وفعاليات متنوعة في "الهاشمية" و"اليرموك"

ل

أخبار محلية الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية توزعان الكعك شمال غزة

فنلندا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجًا على مخطط E1 الاستعماري

عربي ودولي فنلندا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجًا على مخطط E1 الاستعماري

ارشيفية

فلسطين القسام تستهدف قوات الاحتلال بقذائف الهاون جنوب قطاع غزة

ب

أخبار محلية بازار للحرف اليدوية للأطفال في الرصيفة

ل

أخبار محلية اختتام فعاليات معسكر التغير المناخي بمركز شباب سهل حوران



 
 





الأكثر مشاهدة