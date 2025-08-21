تطور غير متوقع في الحالة الصحية للمطربة المصرية أنغام

وكتب خالد منتصر عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "أنغام دخلت المستشفى في البداية بـAcute pancreatitis التهاب حاد في البنكرياس وانزيمات عالية، وألم شديد بعد الأشعات اتضح إنه كيس على البنكرياس، من الممكن أن يكون كيسا حميدا أو adenocarcinoma سرطانية، لكن الأشعة أظهرت أن الحواف لا تعطي الصورة السرطانية على الأغلب حسب رأي الأطباء المصريين.
وتابع: "عندما عرفت أنغام أنه كيس، راسلت ألمانيا وسافرت لمركز متخصص، وقرر الأطباء الألمان إجراء تدخل بالمنظار وتصريف السائل الموجود في الكيس عبر المعدة، وتم تحليل السائل فوجدوا أنه benign حميد وليس سرطانياً، وتصوروا أنهم بمجرد إفراغ الكيس سيخف الألم، لكن ما حدث أنها بمجرد أن بدأت الأكل والشرب عاد الألم كسابق عهده! وعندما دخلوا بالمنظار وجدوا أن الكيس قد تحول إلى خراج abcess".
وأضاف منتصر: "هنا اضطروا لإجراء جراحة بواسطة الروبوت ..لكن المشكلة إن الألم لسه شغال!!. وهذا أسخف ما يواجهه الجراح، أن يواجه عرضاً لا تفسير مباشرا له، والذي يظل مؤرقاً حتى بعد إزالة السبب المرجح أنه المصدر الأساسي، الأطباء الألمان ما زالوا في حيرة، الحالة ليست سرطانا حتى هذه اللحظة لكي نكون منضبطين في كلامنا".
وأنهى حديثه قائلا: "نتمنى الشفاء للجميلة أنغام التي نحلم بعودتها لخشبة المسرح لكي نتعطر برذاذ الجمال على ضفاف حنجرتها بنحبك يا أنغام".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
أمل عرفة تفاجئ جمهورها بالانسحاب من مسلسل "عيلة الملك"
-
وفاة الفنان تيمور تيمور غرقًا تعيد للأذهان حوادث مأساوية طالت نجوما عربا
-
إليسا ضحية احتيال بـ2.7 مليون دولار.. والمحتال يهرب خارج لبنان
-
وائل كفوري أصبح أباً للمرة الثالثة.. إليكم التفاصيل
-
أنغام وتدهور صحتها: هل ستخضع لعملية ثالثة؟
-
عائلة عبد الحليم حافظ تكشف حقيقة بيع منزل العندليب في الزمالك
-
عُرفت بشخصية خيرو.. وفاة إيمان الغوري عن 57 عاماً
-
شاعر سعودي يفارق الحياة إثر سقوط مأساوي من مرتفع جبلي