اختتام فعاليات معسكر التغير المناخي بمركز شباب سهل حوران

الوكيل الإخباري- اختتمت في مركز شباب وشابات سهل حوران المدمج، اليوم الخميس، فعاليات معسكر التغير المناخي (الاقتصاد الأخضر)، الذي نفذته وزارة الشباب بالتعاون مع منظمة اليونيسف، بمشاركة 25 شابة من منتسبات المركز، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2025، التي تقام تحت شعار "عمان عاصمة الشباب العربي" .

وركز المعسكر على رفع وعي الشباب بقضايا التغير المناخي، وتعزيز مشاركتهم في التصدي لأثاره، ونشر ثقافة الاقتصاد الأخضر، من خلال تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في إيجاد حلول مستدامة .



وتضمنت الفعاليات، جلسات تدريبية قدمتها المدربة ولاء قازان حول مفاهيم التغير المناخي، والاحتباس الحراري، والبصمة الكربونية، إضافة إلى العلاقة بين المناخ والنوع الاجتماعي، وتحليل ترابط الظواهر المناخية، كما شملت الأنشطة تصميم خطط كسب تأييد، مناقشة سيناريوهات مستقبلية، جلسات حوارية، زيارة مساحات خضراء في المنطقة، ونشاطاً ميدانياً لجمع النفايات وإعادة تدويرها .