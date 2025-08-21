فنلندا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجًا على مخطط E1 الاستعماري

وقالت وزارة الخارجية الفنلندية في بيانٍ نشرته على حسابها بمنصة "إكس"، اليوم الخميس، إنها "استدعت السفير الإسرائيلي لدى هلسنكي، للتعبير عن قلقها البالغ إزاء موافقة اللجنة العليا للتخطيط الإسرائيلية على خطط بناء مستوطنات في المنطقة E1 شرقي القدس وخطط الاستيلاء على غزة".
ودعت فنلندا إلى إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون عوائق، بناءً على القانون الدولي.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يوجه طلبًا لإسرائيل بشأن سلاح حزب الله اللبناني
-
ترامب ينشر صورة من لقائه مع بوتين وأخرى للقاء نيكسون وخروشوف
-
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق في روسيا إلى 26 قتيلا
-
بوتين يستقبل وزير الخارجية الهندي في الكرملين
-
إجلاء طبي إماراتي لـ 155 من المصابين والمرضى من غزة برفقة ذويهم
-
بعد انتهاء ولايته بعام.. زيلينسكي يعبر عن رغبته في انتخابات رئاسية بشروط
-
زيلينسكي طلب من ترامب الضغط على هنغاريا لوقف عرقلة انضمام أوكرانيا لأوروبا
-
أوكرانيا: روسيا شنت هجوما ليليا واسعا بـ614 صاروخا ومسيرة