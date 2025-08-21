الخميس 2025-08-21 11:49 م
 

فنلندا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجًا على مخطط E1 الاستعماري

الخميس، 21-08-2025 11:33 م
الوكيل الإخباري-   استدعت فنلندا السفيرَ الإسرائيلي لدى هلسنكي إلى مقر وزارة الخارجية، على خلفية موافقة إسرائيل على مخطط E1 الاستعماري شرق القدس المحتلة.اضافة اعلان


وقالت وزارة الخارجية الفنلندية في بيانٍ نشرته على حسابها بمنصة "إكس"، اليوم الخميس، إنها "استدعت السفير الإسرائيلي لدى هلسنكي، للتعبير عن قلقها البالغ إزاء موافقة اللجنة العليا للتخطيط الإسرائيلية على خطط بناء مستوطنات في المنطقة E1 شرقي القدس وخطط الاستيلاء على غزة".

ودعت فنلندا إلى إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون عوائق، بناءً على القانون الدولي.

وفا
 
 
