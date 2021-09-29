سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تروج للمثلث الذهبي بكاميرات هاتف Galaxy S21 Ultra وبدقة 8K

الوكيل الاخباري - أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" مؤخراً حملة حملة ترويجية للمثلث الذهبي جنوب المملكة، وذلك بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، متضمنة إطلاق فيلم دعائي حمل عنوان: "الجنوب اشتاقلكو.. شرفونا بطلتكو" وبثه على قنوات الطرفين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مع العديد من الهاشتاغات التي يعد من أبرزها #VisitJordan، و#QLED8K، و#S21Ultra، و#South، و#ShareYourJordan.

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ويسلط الفيلم الذي صور بمعايير سينمائية عالية وفرتها كاميرات هاتف Galaxy S21 Ultra بدقة 8K، الضوء على المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها منطقة المثلث الذهبي، التي تعد من أهم الوجهات السياحية في الأردن، لما تتميز به من تاريخ وأصالة ممزوجة مع الحداثة، ولما تقدمه للزوار من طبيعة خلابة تتنوع ما بين جمال الشواطئ في خليج العقبة، وسحر الشرق في البتراء ووادي ورم، مع مواقع أثرية وتاريخية وأنشطة ترفيهية تناسب مختلف الفئات العمرية.







ويتميز الفيلم بقوة الإخراج وبراعة التصوير ودقة الوضوح الفائق في العرض دون استخدام أية مؤثرات خاص، وذلك نظراً للمزايا والتقنيات التي تتضمنها كاميرات هاتف Galaxy S21 Ultra بدقة 8K؛ حيث التصوير بمعدل التقاط24 إطار للصورة، والتصوير خلال الحركة مع ميزة تثبيت المشهد أثناء التنقل بفضل خاصية Super Steady المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تزيل الاهتزازات، بالإضافة إلى التسجيل فائق الانسيابية بمعدل التقاط 60 إطار للصورة، والتصوير بالزاوية الواسعة وتصوير اللقطات البعيدة بالكاميرات المتعددة في الهاتف والتي تبرز أدق التفاصيل الطبيعية `مع جودة عالية وألوان غنية لمشاهد شبيهة لمشاهد ولقطات الاستوديوهات في مختلف ظروف وزوايا الإضاءةواتجاهها وعمقها.



وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال رئيس قسمالتسويق في "سامسونج إلكترونيكس" لمنطقة المشرق العربي، محمد العبدالله: "سعداء بتعاوننا مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في إنتاج هذا الفيلم، الذي ندعم عبره الجهود الحكومية الرامية للترويج لمنطقة المثلث الذهبي بأساليب جديدة لتعزيز قدرتها على الجذب السياحي."



هذا ويمكن الاستمتاع بقوة الوضوح السينمائي الفائق في الفيلم والتعرف إلى منطقة المثلث الذهبي ومشاهدتها كما لم تتم مشاهدتها من قبل عبر شاشات أجهزة تلفاز QLED بدقة 8K المتوافقة مع دقة كاميرا هاتف Galaxy S21 Ultra.



هذا وتدعو كل من "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المواطنين والمقيمين لخوض تجارب سياحية داخلية استثنائية في المعالم والمناطق التي يروج لها الفيلم والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الروابط التالية: https://www.samsung.com/levant_ar/offer/discover-Jordan-the-Golden-Triangle/،

https://www.youtube.com/watch?v=AVhal1aWQxU&feature=youtu.be&ab_channel=SamsungLevant، وhttps://www.facebook.com/watch/?v=988447155341330.