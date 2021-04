سامسونج تستعرض أحدث ابتكاراتها في عالم التلفاز Neo QLED 8K 2021

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، الرائدة عالمياً في مجال تصنيع وتطوير أجهزة التلفاز للعام الخامس عشر على التوالي، تفاصيل ندواتها التقنية القادمة لعام 2021، والتي تشمل سلسلة من الفعاليات الافتراضية التي تسلط الضوء على التقنيات والميزات المتقدمة والابتكارات الفريدة التي تقدمها الشركة عبر تشكيلاتها الجديدة من الأجهزة بما في ذلك اجهزةNeo QLED 8K و MICROLED وسلسة التلفزيونات العصرية Lifestyle الحائزة على جوائز.



وأتاحت الندوات التقنية التي نظمتها سامسونج خلال السنوات العشر الماضية لها توفير منصة فريدة تستعرض من خلالها معلومات مفصلة حول أحدث منتجاتها، بالإضافة إلى توفير تجارب عملية حصرية لهذه المنتجات، قبل إطلاقها رسمياً في الأسواق العالمية.

وتُعد الندوة الافتراضية العالمية لهذا العام، الحدث الثاني من نوعه، حيث تضم مشاركين من ثماني مناطق مختلفة خلال الفترة الممتدة من 31 آذاروحتى 18 أيار 2021.

وستتاح الفرصة للمشاركين خلال هذه الندوات للحصول على معلومات دقيقة حول الابتكارات التقنية، تليها جلسة أسئلة وأجوبة للنقاش مع قادة الأعمال والمهندسين من فريق عمل سامسونج.



وتأتي مجموعة منتجات 2021 من سامسونج مزودة بأحدث المكونات والبرمجيات المصممة لتوفير تجارب مشاهدة لم يسبق لها مثيل.

وقد تمكنت سامسونج من خلال تبني وابتكار أحدث التقنيات من توفير جودة صور رائعة مع ميزات ذكية وتجارب ألعاب استثنائية، إلى جانب مجموعة من الخدمات والحلول المتكاملة للارتقاء بمستوى حياة المستخدمين، مع القدرة على توسيع قابلية استخدام الأجهزة عبر مجالات متنوعة.

وسيتمكن المشاركون في الندوة من توسيع معارفهم واستكشاف المنتجات والمجالات التالية:



جودة صورة فائقة من المستوى التالي مع أجهزة تلفاز Neo QLED: تشكل مصابيح Quantum Mini LED محور الابتكار في أجهزة Neo QLED، حيث تساعد هذه المصابيح المدعومة بتقنيتي Micro Layer وQuantum Matrix ومعالج العرض النقطي المتطور Neo Quantum، تلفزيونات Neo QLED على توفير جودة صورة واقعية ونقية وواضحة على نحو غير مسبوق مع أدق التفاصيل في كل من المشاهد المظلمة والمشرقة.



شاشات متطورة بتقنية MICRO LED: توفر هذه الشاشات المبتكرة من سامسونج تجربة مشاهدة فائقة مع ألوان نابضة بالحياة ومستوى سطوع مشرق على نحو مذهل، حيث تتفوق على كافة الشاشات التقليدية الأخرى المتوفرة حالياً في السوق.

وتوفر مجموعة MICRO LED هذه المزايا بفضل المصابيح ذاتية الإضاءة بتقنية LED، بالإضافة إلى معالج Micro AI الجديد كلياً، والذي يوفر محتوى مذهل بدقة 4K HDR.



نشاطات متنوعة من راحة المنزل: تشتمل تشكيلة تلفزيونات 2021 TV على مجموعة من المزايا والتطبيقات الذكية، بما في ذلك تطبيقي Samsung TV Plus وSamsung Health ، حيث يتم تحديثهما على نحو مستمر لتعزيز قابلية الاستخدام ومواكبة الاحتياجات والتفضيلات المتغيرة لدى المستهلكين في عالم اليوم.

وقد شهدت المجموعة الجديدة إضافة ميزة الكمبيوتر من ضمن قائمة الخدمات المميزة، والتي توفر اتصالاً سلساً عن بُعد بين التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الذكية الأخرى، ما يساهم في تعزيز الإنتاجية على النحو الأمثل، من راحة المنزل.



تجارب ألعاب غير مسبوقة: توفر تلفزيونات Neo QLED 2021 من سامسونج تجربة ألعاب متكاملة على نحو غير مسبوق، حتى لدى أكثر اللاعبين خبرة وحماساً، وذلك عبر أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم المتنوعة. .

وتتضمن المزايا الجديدة أداءً محسناً وقدرات الرسوميات المتحركة مع تخفيض معدل تأخر الإدخال، والتي تتكامل جميعها مع منظومة صوتية غامرة على نحو شامل، مدفوعة بقدرات بالذكاء الاصطناعي.



أجهزة التلفاز العصرية من سامسونج: تم تعزيز محفظة التلفزيونات العصرية الحائزة على جوائز، بمنتجات جديدة وتحديثاتلأجهزة The Frame و The Serif The Sero .

وقد استطاع تلفزيون The Frame منذ إطلاقه لأول مرة عام 2017 ، إعادة تعريف تجارب التلفزيون، مع تحويل شاشات العرض إلى أعمال فنية مذهلة، حيث بيعت منه أكثر من مليون وحدة حول العالم.



شاشات متعددة الاستخدامات بدقة فائقة:أدت التحولات التي شهدها العام الماضي إلى التوجه على نحو متزايد نحو تبني أنظمة العمل والتعلم عن بُعد مقابلتراجع أنظمة العمل التقليدية التي كانت سائدة في الماضي.

وبهدف تلبية متطلبات المستهلكين، أطلقت سامسونج شاشتيM7 و M5 الجديدتين، واللتان تعتبران أولى الشاشات متعددة الاستخدامات ذات الدقة العالية في العالم، والتي تعتمد نظام التشغيلTizen OS ، حيث تتيح للمستخدمين العمل أو متابعة الدروس أو مشاهدة المحتوى من أي مكان وفي أي وقت.



وقال سيمون سونغ، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة شاشات العرض المرئي في سامسونج للإلكترونيات: "تسلط الإنجازات الاستثنائية التي حققناها من خلال إطلاق تلفزيونات Neo QLED لعام 2021 التي تتميز بجودة الصور الفائقة، الضوء علىأهمية الابتكارات التقنية والمكونات المتطورة إلى جانب ترقيات الذكاء الاصطناعي الفريدة والمزايا الذكيةفي توفير أفضل تجارب المشاهدة للمستخدمين.

ويسعدنا كشف الستار عن أحدث ابتكاراتنا المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائنا، مع التأكيد على التزامنا بتوفير أفضل المنتجات لهم على نحو مستمر".



لمزيد من المعلومات حول تشكيلة تلفزيونات 2021 من سامسونج ، يرجى زيارة www.samsung.com