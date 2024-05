سامسونج تكشف عن سلسلة وثائقية جديدة من ثلاثة أجزاء تحتفي برياضات التزلج على اللوح والبريكينغ وركوب الأمواج في الطريق إلى باريس 2024

اضافة اعلان

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة سامسونج للإلكترونيات، الشريك العالمي للألعاب الأولمبية والبارالمبية، سلسلة وثائقية جديدة تهدف إلى تسليط الضوء على رياضات التزلج على اللوح والبريكينغ وركوب الأمواج، تزامناً مع اقتراب موعد الألعاب الأولمبية باريس 2024. وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع الدوري العالمي للتزلج اللوحي في الشارع (SLS)، وجولة البريكينغ للمحترفين (PBT)، والدوري العالمي لركوب الأمواج (WSL)، وتضمّ السلسلة ثلاثة أفلام وثائقيّة قصيرة، وهي: "Concrete Dreams"، و"Breaking Boundaries" و"The Next Wave".وباتت أولى حلقات السلسلة، التي تحمل عنوان "Concrete Dreams" متوفّرة على قناة سامسونج على اليوتيوب، حيث تستعرض رحلة رياضيي وهواة التزلج على اللوح نحو الأولمبياد، وسيتم عرضها أمام الجماهير في الجولة العالميّة للتزلج على اللوح للمحترفين والتي أستضافتها سان دييجو بتاريخ 20 أبريل. في حين تم إصدار حلقتي رياضة البريكينغ وركوب الأمواج يومي 25 نيسان و21 أيار، وستعرض للمرة الأولى في جولة البريكينغ للمحترفين في أتلانتا، ومنافسات ركوب الأمواج في تاهيتي.وبمشاركة أساطير الرياضة، شون تومسون وإريك كوستون وديفيد "كيد ديفيد" شرايبمان، إلى جانب الرياضيين الأولمبيين جوهاني ديفاي (ركوب الأمواج، فرنسا)، وسكاي براون (التزلج على الألواح، بريطانيا)، وجريس "صني" تشوي (البريكينغ، الولايات المتحدة) وغيرهم؛ تحتفي السلسلة الوثائقيّة بهذه الرياضات برفقة عشاقها وهواتها في الوقت الذي يستعدون فيه لعرض مواهبهم أمام العالم هذا الصيف.ويشكل هذا المشروع الجديد جزءًا لا يتجزأ من شراكة سامسونج مع الألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس 2024 تحت شعار "الانفتاح يكسب دائماً Open Always Wins"، والذي يعكس نهج الانفتاح والتعاون الذي تتبناه سامسونج لإطلاق العنان لإمكانات غير محدودة، وهو ما تجسّده هذه الرياضات على الدوام. وتستكشف السلسلة الوثائقيّة الثقافات الحصريّة التي تتميّز بها كل رياضة، وإيمانها المشترك بالانفتاح، والتأثير الذي أحدثته وتُحدثه مشاركتهم في الألعاب الأولمبية على مجتمعاتها في الماضي والحاضر والمستقبل.ما الذي يقدّمه الفيلم الوثائقي الخاص برياضة التزلج على اللوح؟•"Concrete Dreams": يتتبع الفيلم رياضة التزلج على اللوح في الشوارع منذ بداياتها في الثمانينيات وصولاً لمشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وتعرض هذه القصة قيم الاحترام الراسخة التي يتميّز بها مجتمع رياضة التزلج على الألواح، وتقدّم منظورًا جديدًا للعالم وتُلهم الأفراد للمضي نحو الابتكار والمثابرة والارتقاء المستمر، على الرغم من التحديات التي يواجهونها.ما الذي ستكشف عنه الأفلام الوثائقيّة الأخرى ضمن السلسلة؟•"Breaking Boundaries": يروي هذا الفيلم الوثائقي رحلة المغامرين وهم يستعدون لظهورهم الأول في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ويصور مجتمعًا عالميًا نشأ من البيئات الحضرية ويهدف إلى تحقيق إنجازات غير مسبوقة، ويحتفي برياضة البريكينغ باعتبارها تعبيرًا حيويًا عن الطاقة والروح، مما يعزز الشعور بالارتباط والهوية، ويلهم الأفراد على الابتكار ودفع حدود ما هو ممكن.•"The Next Wave": يتعمق هذا الفيلم الوثائقي في قصص كلٍّ من أساطير رياضة ركوب الأمواج واللاعبين الناشئين في طريقهم إلى باريس 2024. ويلخص العلاقة العميقة بينهم وبين البحر وهم يستعدون لمواجهة التحدي، كما يصور ركوب الأمواج على أنه أكثر من مجرد رياضة، بل أسلوب حياة متأصل توارثته الأجيال، وثقافة حافظت على وجودها وازدهاراها.وعلقت ستيفاني تشوي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التسويق في وحدة أعمال تجارب الأجهزة المحمولة لدى سامسونج للإلكترونيات، بالقول: "تقف سامسونج خلف مجتمعات رياضات التزلج على الألواح، والبريكينغ، وركوب الأمواج، وتحتفي بها في رحلتها نحو الألعاب الأولمبية. نفخر براوية حكاياتهم وإبراز حضورهم أمام جمهور أوسع من خلال هذه السلسلة الوثائقية. طموحنا يتمثل بتعزيز دورهم في إلهام الآخرين لتخطّي الحدود، ودعم بعضهم البعض، والالتزام دائما بالانفتاح والتعاون".بدوره أعرب تيم جرينبيرج، نائب الرئيس التنفيذي، استراتيجية المحتوى والإنتاج، في الدوري العالمي لركوب الأمواج "WSL"، عن سعادته بالتعاون مع سامسونج في هذه السلسلة الوثائقية ومشاركة قصّة هذه الرياضة للجمهور العالمي، مشيراً إلى أنّ رياضة ركوب الأمواج تتميز عن أي رياضة أخرى في جميع أنحاء العالم، وهو ما يعدّ فرصة استثنائية للكشف عن مجتمعها والاحتفاء بالقيم التي يمثلها.من جانبها قالت جوهاني ديفاي، لاعبة رياضة ركوب الأمواج من فرنسا: "يمثل هذا عامًا مهمًا بالنسبة لنا ولرياضتنا. إن الآفاق المتاحة أمام راكبات الأمواج واعدة بشكل كبير، والألعاب الأولمبية تقدم لنا هذا المنظور الدائم. نحن أمام فرصة لنظهر للعالم ما تجسده رياضة ركوب الأمواج، لا يتعلق الأمر بمهاراتنا في ركوب الأمواج فحسب، بل أيضًا بقيم مجتمعنا والتزامنا في المساهمة بردّ الجميل لرياضتنا والعالم بشكل عام، وهو ما يقدّمه فيلم "The Next Wave".وأشار راكب الأمواج الأمريكي جون فلورنس إلى أنّ الدعم المتبادل هو ما يميّز مجتمع هذه الرياضة المتماسك، مُعرباً عن حماسه وسعادته لتقديم لمحة عن هذه المجتمع والرياضة للعالم من خلال هذا الفيلم الوثائقي.أمّا لاعبة التزلج على اللوح، البرازيليّة رايسا ليال فقالت: "إن اكتشاف رياضة التزلج على الألواح كان بمثابة تجربة الحب الأول. وأتطلّع لمشاركة رحلتنا عبر هذا الفيلم الوثائقي، واطلاع الفتيات الصغيرات على جوهر هذه الرياضة".في حين أكّد الأمريكي جاغر إيتون، لاعب التزلج على اللوح، أنّ هذه الرياضة توفّر للأفراد الفرصة للتعبير عن ذواتهم الحقيقية بشكل كامل وتجاوز حدودهم الخاصة. وقال: "قد تظنّ أحيانا أنّ تحقيق أحلامك يعدّ أمراً صعباً؛ ومع ذلك فأنت لا تعرف أبدًا مدى قربك من النجاح. أنا في غاية الحماس لمشاركة قصتنا معكم، وأتمنى أن تستمتعوا جميعًا بالفيلم الوثائقي بقدر ما استمتعت به".وقال أوريليان جيرو، اللاعب الفرنسي في رياضة التزلج على اللوح: "تغرس هذه الرياضة روح الحريّة في نفسك؛ يُمكنك برفقة لوح التزلج الخاص بك الاستمتاع بممارستها في أي مكان. إنه شعور يعيدك إلى مراحل طفولتك، وأتمنى أن تكون رحلتنا مصدر إلهام لكم للبدء بخوض هذه المغامرة".ولفتت لاعبة البريكينغ الأمريكية جريس "صني" تشوي إلى أنّ رياضة البريكينغ تحظى بمكانة فريدة في قلبها، مشيرة إلى أنّها حينما تمارسها تتدفّق لديها مشاعر التعبير عن النفس. وقالت: "مع زيادة الاهتمام بالألعاب الأولمبية، أعتقد أنه سيكون هناك العديد من الفرص المقبلة، وآمل أن يشجع المزيد من الآباء أطفالهم على تبني رياضة البريكينغ. وأتطلّع إلى أن يبعث هذه الفيلم الوثائقي ذات الشغف الذي نحمله ونسعى من خلاله لمشاركة ثقافتنا مع العالم".وقال نجم رياضة التزلج على اللوح، ورائد الأعمال الأمريكي إريك كوستون، الذي شارك في الفيلم الوثائقي "Concrete Dreams": "لقد كان هذا المشروع مثيرًا للغاية، وشكّل ارتباطاً وثيقاً برياضة التزلّج على اللوح. إن مشاهدة هذه الأصوات تجتمع لتكريم رياضتنا وتقدمنا وإرثنا يعدّ أمراً رائعاً".وإلى جانب عرض هذه الأفلام في أحداث الدوري العالمي للتزلج اللوحي في الشارع (SLS)، وجولة البريكينغ للمحترفين (PBT)، والدوري العالمي لركوب الأمواج (WSL)؛ ستكون السلسلة الوثائقيّة متاحة أيضاً للعرض على قناة سامسونج على YouTube.