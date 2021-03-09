الثلاثاء 09-03-2021
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الثلاثاء، 09-03-2021 11:05 ص

شراكة إعلانية بين مجموعة الوكيل للإعلام ومجموعة أنفاس للخدمات الطبية والإلكترونية

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الوكيل الاخباري - وقعت شركة "أنفاس"، الشركة المختصة بتقديم الخدمات الطبية والالكترونية في الأردن، اتفاقية شراكة إعلانية مع "مجموعة الوكيل للإعلام"، الموقع الأكثر متابعة في المملكة .
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وعقد الطرفان الاتفاقية في المقر الرئيسي لمجموعة الوكيل للإعلام في العاصمة عمّان.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم إطلاق حملات إعلانية عبر موقع الوكيل الإخباري و وسائل التواصل الإجتماعي الخاصة بالمجموعة، للترويج لمنتجات وخدمات شركة أنفاس، وبالتالي الوصول لأكبر قاعدة ممكنة من الجمهور.

تتميز شركة أنفاس بقطاعين رئيسيين قطاع الخدمات والأجهزة الطبية في مجال المستشفيات والرعاية المنزلية وأجهزة العناية المركزة والتنفسية والأكسجين والحاصلة على عدة شهادات منها ISO.

وقطاع الخدمات الإلكترونية لتقديم كافة الخدمات الحكومية الإلكترونية والمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي عن طريق ظباط إرتباط مؤهلين وحاصلين على شهادات معتمدة من التعليم العالي ومؤسسة الضمان الإجتماعي بفروع الشركة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

 




 

 


 

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