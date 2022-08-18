شركة القدس للتأمين في الأردن تطلق جهاز خدمات التأمين الذاتية في مطار الملكة علياء الدولي

الوكيل الإخباري -

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انطلاقاً من استرتيجية القدس للتأمين القائمة على تزويد عملائها بأعلى مستويات الخدمة، فقد قامت الشركة بإطلاق أجهزة الخدمة الذاتية في مطار الملكة علياء الدولي في قسم المغادرين، حيث سيستطيع جميع عملاء شركة القدس ولأول مرة في الأردن من الحصول على تأمين السفر إلكترونياً من المطار وقبل دقائق معدودة من وقت مغادرتهم دون الحاجة للمعاملات اليدوية والتي تستهلك الوقت والجهد، وهذه الخطوة من شأنها تيسير إجراءات السفر الخاصة بالعملاء، وضمان حصولهم على أعلى مستويات الأمن والأمان في رحلتهم.وقد صرح المدير العام عماد مرار بأن هذه الخدمة تأتي كخطوة من الخطوات العديدة التي تتخذها الشركة في سبيل تنويع قنوات التوزيع والبقاء على مقربة من عملائها أينما كانوا.ومن الجدير ذكره، بأن شركة القدس للتأمين تأسست في عام 1975، واستطاعت الشركة أن تحتفظ بسجل حافل من التفوق في خدماتها ومنتجاتها منذ ذلك الحين.